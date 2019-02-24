أطعمة تساعد على النوم

المصدر: دبي - البيان الصحي

قد يجد بعض الأفراد صعوبة في النوم خصوصاً من يعاني من أمراض تسبب آلاماً في مناطق مختلفة من الجسم مما يكون عائقاً بينه وبين حصوله على نوم هانئ.

وقد يعاني بعض الأفراد من صعوبات على الصعيد الشخصي أو العملي تحرمه من الاستمتاع بنوم هانئ، ومن ثم يبقى أسيراً للهموم والغموم، منغمساً في التفكير لساعات وساعات، في البداية يجب أن نحصن أنفسنا بالإيمان بالقدر خيره وشره، وأن سنة الحياة تقتضي علينا المرور بأيام عصيبة، كما هي الحال مع الأيام الجميلة، فالواجب على المسلم التسلح بالصبر والإيمان بما كتب الله له.

أما من الناحية الغذائية، فقد أثبتت دراسات عدة التأثيرات الإيجابية لبعض الأطعمة في التخفيف من حالات التوتر والحزن والاكتئاب، وأيضاً تساعد على التخفيف من حدة الأعراض المصاحبة لبعض الأمراض. سوف نوضح في هذا المقال الحالات المختلفة التي يعاني أصحابها من قلة النوم أو عدمه، والأطعمة التي قد تكون طاردة أو محفزة للنوم.

إذا كان المرء يعاني من إحدى الحالات التالية: الشقيقة أو التهاب المفاصل أو العظام أو آلام الظهر والرقبة أو آلام الأعصاب، فمن الأغلب تكون الأعراض المصاحبة مثل الإجهاد وصعوبة النوم أو الأرق أو النوم غير المنتظم أو آلام مختلفة أثناء الليل. فينصح خبراء التغذية في هذه الحالة أن يتناول المرء حصة صغيرة جداً من الطعام بحيث تسبق موعد النوم بساعة أو ما يزيد.

تكون الوجبة عبارة عن قطع بسكوت صغيرة مع الجبن أو الخبز المحمص مع الحليب أو حبوب الإفطار مع الزبادي. تجنب ملء المعدة بالطعام الغني بالدهون وتجنب ملء المعدة تماماً لكي لا تسبب لك تخمة تبقيك مستيقظاً لساعات متأخرة.

أما في حالات الحزن والاكتئاب، فهنالك أطعمة تشتهر بتحفيزها لهرمونات السعادة المختلفة، وبدلاً من الاعتماد على استخدام الأدوية والمهدئات النفسية، بالإمكان الاختيار من بين الأطعمة الكثيرة مثل بلح البحر الذي يحتوي على الزنك واليود والسيلينيوم، وكلها عناصر تساعد على توازن عمل الغدة الدرقية، وهي المسؤولة عن الحالة النفسية والمزاجية.

وأيضاً السبانخ فهي تحتوي على مادة فينيل إيثيل أمين، وهي مادة منشطة للعقل بحيث تحفز إفراز الدوبامين والنورادرينالين، وهي مواد كيميائية مسؤولة عن مكافحة الاكتئاب وزيادة السعادة، وأيضاً تحتوي السبانخ على المغنيسيوم الذي يساعد على زيادة الطاقة. وأيضاً الهليون والأفوكادو يحسنان المزاج والعواطف.

والبيض يحتوي على مادة التريبتوفان التي تحفز إنتاج هرمونات السعادة وأيضاً يحتوي على مادة الكولين التي تساعد في التركيز والسلوك الإيجابي. الشوكولاته الداكنة غنية بالمغنيسيوم المسؤول عن الطاقة الإيجابية في الجسم ويساعد على استرخاء العضلات والتقليل من القلق والحد من الاكتئاب. والزبادي اليوناني الذي يحتوي على البكتيريا النافعة (البروبيوتيك) الذي يساعد على تحفيز عمل الجهازين المناعي والهضمي. والبقول والمكسرات غنية بالمغنسيوم والأحماض الدهنية وهرمون السعادة السيروتينين.

الكافيين هي من المواد الطاردة للنوم فاحرص على عدم تناولها قريباً من أوقات النوم ومن الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها الشوكولاته، الكاكاو، شراب الكولا، القهوة وبعض أنواع الشاي.