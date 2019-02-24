الإضافات الغذائية تزيد القلق النفسي

المصدر: دبي - البيان الصحي

قالت نتائج دراسة جديدة إن المستحلبات أو الإضافات الغذائية التي تستخدم لتحسين المذاق والنكهات في الصناعات الغذائية تزيد القلق النفسي ولا يقتصر تأثيرها على الجسم فقط. وتضاف هذه المستحلبات للخبز والشوكولا واللحوم المصنّعة والمخبوزات الجاهزة والزبدة النباتية، ومنتجات غذائية عدة.

للإضافات الغذائية تأثير سلبي على الجسم مثل زيادة الالتهابات والبدانة، وقد تبين أنها تؤثر على الحالة النفسية والسلوكية أيضاً.

وأجريت الدراسة في جامعة ولاية جورجيا على مرحلتين، الأولى على الفئران، والثانية على البشر. وأظهرت التأثير السلبي لهذه الإضافات الغذائية على بكتريا الأمعاء، ومنها على الحالة النفسية والعصبية.

وبحسب الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة «ساينتيفيك ريبورتس»، تبين أن هذه الإضافات الغذائية ترفع مستوى القلق، ويعني ذلك أن تأثيرها يمتد إلى الحالة النفسية والسلوكية ولا يقتصر على أعضاء الجسم فقط.