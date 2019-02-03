بذور الريحان.. فوائد صحية مذهلة

المصدر: دبي - البيان الصحي

تتميز بذور الريحان بفوائد صحية مذهلة، فعلى الرغم من أن البحوث التي أجريت على بذور الريحان قليلة، إلا أنها تمتلك خصائص مضادة للأكسدة وللفيروسات والجراثيم، كما أنها تمنع التشنج ونمو الفطريات، ووفقاً لمؤسسة سوتر غولد الطبية، تساعد بذور الريحان في السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

ولطالما استخدمت بذور الريحان بشكل تقليدي في الطب الهندي والآسيوي في علاج أمراض اضطرابات الجهاز الهضمي. ومن المتعارف عليه أن بذور نبات الريحان غنية بالبروتينات، والكربوهيدرات، والدهون الأساسية وتحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية، لذلك تمتلك فوائد صحية هائلة.

تساعد على الهضم

تحتوي بذور الريحان على الألياف في طبقتها الخارجية والتي يكون ملمسها مثل المخاط، وهناك دراسات قليلة تشير إلى أن هذه الألياف لها تأثير ملين يعمل على التخفيف من تشنجات المعدة والبطن والإمساك.

إن الألياف الموجودة في بذور الريحان لها تأثير يجعلك تشعر بالشبع أكثر، قم بنقعها بالماء واشرب المنقوع، يساعد ذلك في التقليل من شهيتك وإنقاص الوزن.