البامية تقاوم الدهون المرتفعة في الدم

المصدر: دبي- البيان الصحي

تعد البامية من الخضراوات الغنية جداً بالألياف الطبيعية، والتي تساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم، وهو ما أكدته دراسة نشرت في المجلة العلمية Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences والتي تم تجريب مستخلص البامية بها على مجموعة من الفئران لملاحظة تأثيرها على مستويات السكر في الدم.

وأوضحت الدراسة أن الألياف الطبيعية الموجودة بالبامية تقلل من امتصاص الجسم لسكر الجلوكوز، وبالتالي تقلل من مستوى السكر في الدم. ليس هذا فقط، وأكدت دراسة أخرى تأثير البامية في تقليل نسب الدهون في الدم، ما يساعد على الحماية من أمراض القلب.