الشوكولاتة.. دواء لمشاكل الجهاز التنفسي

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة جديدة أُجريت على 163 شخصاً تناولوا الشوكولاتة، أنّ الكاكاو يمكن أن يكون مادة أولية لإنتاج عقار شديد الفاعلية يحارب السعال والعديد من مشاكل الجهاز التنفسي. وبحسب الدراسة فإنّ هؤلاء الأشخاص شهدوا تحسناً كبيراً خلال يومين من إصابتهم بالسعال، حيث تحتوي الشوكولاتة على خصائص مرطبة تعمل على تكوين طبقة لزجة على النهايات العصبية للحلق، الأمر الذي يثبط الرغبة في السعال.

وكانت دراسة أخرى أجريت في كلية «إمبريال كوليدج» في لندن، ونشرتها صحيفة ديلي ميل قالت إن «عنصر الثيوبرومين الموجود في مادة الكاكاو، لديه فعالية كبيرة للتخلص من السعال، مقارنة بعنصر الكوديين الذي يدخل في تركيب أدوية السعال التقليدية».