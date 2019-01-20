الخيار فيتامينات ومعادن تحت القشرة مباشرة

المصدر: دبي - البيان الصحي

أوصى المركز الاتحادي الألماني للتغذية بعدم ‫تقشير الخيار، بسسبب وجود الفيتامينات والمعادن تحت القشرة مباشرة.‬‬‬‬ وشرح المركز أن الخيار غني بفيتامين (B) وفيتامين (C) وفيتامين (E)، كما أنه ‫يزخر بالحديد والزنك والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.‬‬‬‬

‫وأضاف خبراء التغذية الألمان أن الخيار يمتاز أيضاً بأنه قليل السعرات ‫الحرارية؛ حيث تحتوي مئة غرام منه على 12 سعراً حرارياً تقريباً؛ وذلك لأنه ‫يتألف من الماء بنسبة تصل إلى 97%، مما يجعله مثالياً لإنقاص الوزن ‫واستعادة الرشاقة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مزايا

‫ومن المزايا الصحية الأخرى للخيار أنه يتميز بتأثير مُدر للبول وغني بالألياف الغذائية، وفقاً لما أوضحه الخبراء.‬‬‬‬

يُشار إلى أنّ خبراء التغذية ينصحون بالإكثار من تناول الخضار والفاكهة والحرص على إدخالها إلى النظام الغذائي اليومي.