الملفوف.. لمكافحة ارتفاع ضغط الدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشف باحثون من جمعية القلب الأمريكية أن هناك طريقة بسيطة لمكافحة ارتفاع ضغط الدم، وهي تناول أحد أنواع الخضروات المنتشرة بين شرائح عريضة من المستهلكين. ونقلت صحيفة «ديلي ستار» عن الباحثين قولهم إن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الملفوف أو ما يعرف في بعض الدول بالكرنب، يمكنها تقليل تأثير الصوديوم وتساعد على طرحه عبر البول، وبالتالي مكافحة ارتفاع ضغط الدم بشكل فعّال.

قلق

ويجنب تناول الملفوف أعداداً كبيرة من المرضى القلق من هذا المرض الذي يأتي مصاحباً لآثار سلبية كبيرة على صحة الإنسان، فضلاً عن تسببه في أمراض أخرى للقلب والدماغ. وصرح الباحثون بأن البوتاسيوم يساعد على تخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية ويساهم في تقليل احتمال الإصابة بانخفاض ضغط الدم، لذا ينصح العلماء بتناول كميات كبيرة من الملفوف الذي يعد مصدراً كبيراً للبوتاسيوم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم.