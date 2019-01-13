عصير الرمان يخفف الطبقة الشحمية في البطن

المصدر: دبي- البيان الصحي

توصل باحثون إلى أن تناول عصير الرمان يومياً تخفف الطبقة الشحمية في البطن المترافق مع مرحلة متوسط العمر. ويؤمن العلماء بأن تلك الفاكهة الفائقة الأهمية، والتي أطلقوا عليها اسم «سوبر فروت» أو «السوبر فاكهة» تمتلك القدرة على تقليص الشحم المخزن حول المعدة، والذي يعتبره البعض العجلة الإضافية للرجل وقمة الكعكة لدى المرأة، فبعد شهر واحد، من تناول عدد من المتطوعين زجاجة من عصير الرمان يومياً لكل منهم أثبتوا أنهم أقل احتمالاً لأن تنمو خلايا شحمية حول بطونهم.

كما تمتعوا بضغط دم منخفض، وبذلك قللوا من احتمال الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية وأمراض الكلية. ويؤمن فريق من الباحثين يعملون في جامعة أدنبرة بأن عصير الرمان قد يساعد على تخفيض الحمض الشحمي في الدم والمعروف باسم «نيفا».

وقاية

كما وجد العلماء خلال الدراسات الحديثة أن عصير الرمان يقي من السرطان ويحسن قدرة الرجال الجنسية. ووجد باحثون من جامعة أدنبرة أن عصير الرومان يخفف الدهون حول المعدة، وقام متطوعون بتناول قنينة عصير رومان يومياً لمدة شهر، وتبين أنهم أقل عرضة لتشكل خلايا دهنية حول بطونهم.

كما تبين أن هؤلاء لديهم ضغط دم أقل مما يقلص خطر إصابتهم بنوبات قلبية وجلطات أو أمراض في الكبد، وخلص الباحثون إلى أن عصير الرمان يقلص كمية الحمض الدهني في الدم، الذي يعتقد أن زيادته تؤدي إلى تشكل الدهون حول البطن وقد تؤدي إلى أمراض في القلب والسكري.