الفول يقاوم التوتر ويحافظ على مستوى السكر في الدم

المصدر: دبي- البيان الصحي

أكد خبير تغذية سعودي أن تناول طبق فول متوسط، يمنح الجسم احتياجاته من العناصر الغذائية، التي تقاوم التوتر والإجهاد وتحافظ على مستوى السكر في الدم، لكنه حذر من الإفراط في تناوله حتى لا يتسبب في ارتباك عملية الأيض Metabolism.

وقال أستاذ علوم الأغذية والتغذية في جامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم بن محمد أبا الحسن، إن طبق الفول الواحد والذي يعادل 300 غرام من اللحم، غنّي بالعناصر الغذائية المفيدة للإنسان كالبروتينات، والفيتامينات، والأملاح المعدنية، وله دور في مقاومة التوتر والإجهاد الذي يصيب الجسم، ومفيد للقلب من حيث زيادته لمستوى الكوليسترول الجيد في الدم، علاوة على أنه يعمل على خفض ضغط الدم لدى النساء في مرحلة سّن اليأس، ويحافظ على مستوى السكّر في الدّم بسبب بطء هضمه.

ونصح خبير التغذية بتجنب شرب الشاي مع الفول، واستبداله بالحليب، أو عصائر الحمضيات كالبرتقال والليمون لاحتوائها على فيتامين (ج) المساعد على امتصاص الحديد من الفول.