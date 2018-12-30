البطاطس المقلية.. تناولها مرتين أو ثلاثاً أسبوعياً يزيد المخاطر الصحية

المصدر: دبي - البيان الصحي

الناس الذين يأكلون البطاطس المقلية مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع هم أكثر عرضة للمعاناة من السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

وتوصل العلماء إلى حجم الكمية من البطاطا المقلية، التي إذا تناولناها لا تسبب ضرراً للصحة.

أمراض القلب

وأظهر البحث الذي نشره موقع "The Sun" وأجراه البروفيسور هارفارد إيريك ريما أن تناول جزء صغير من البطاطا، التي تحتوي على 40 إلى 45 شريحة، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ومع ذلك، إذا كنت تلعب الرياضة، وتنام بشكل جيد وتتناول الطعام بشكل صحيح، فإن تناول ما لا يزيد على ست شرائح من البطاطس المقلية سيكون آمناً.

في السابق، أجريت دراسات مماثلة من قبل خبراء من إيطاليا. وخلصوا إلى أن الأشخاص الذين يفتقرون إلى البطاطس في وجباتهم الغذائية، في المتوسط ، يعيشون فترة أطول بستة أشهر. أما محبو البطاطا المقلية فهم عرضة أكثر للإصابة بداء السكري والسمنة وأمراض القلب.