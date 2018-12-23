الكستناء.. قيمة غذائية عالية وخصائص مفيدة للصحة

المصدر: دبي - البيان الصحي

تستخدم مادة الكستناء في التغذية لقيمتها الغذائية العالية وخصائصها المفيدة للصحة، وفق خبراء إيطاليين.

وذكر الخبراء وفقاً لـ«ديلي تلغراف» البريطانية عدة خصائص للكستناء منها أنها غذاء مثالي خلال الفترة بين وجبتي طعام، فعندما نشعر بالجوع خلال هذه الفترة يمكن تناول الكستناء نيئة أو مشوية. كما يمكن طحن الكستناء واستخدام مسحوقها كمادة تضاف إلى الشوربة والسلطات، كما تفعل شعوب آسيا.

الكستناء مادة تفيد كثيراً في التخلص من الوزن الزائد؛ لأنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة مقابل كمية كبيرة من الألياف الغذائية. إضافة إلى أن الكستناء تساعد في التحكم بمستوى ضغط الدم وتكافح أمراض القلب لاحتوائها على نسبة عالية من الماغنيسيوم مقابل نسبة منخفضة من الصوديوم.

مفيدة للجلد

كما أن الكستناء مفيدة للجلد؛ لأنها تحتوي على إنزيمات مضادة للشيخوخة تساعد في إصلاح البروتينات التالفة. وتحتوي الكستناء على كمية كبيرة من الهيدروكربونات وعناصر الماغنيسيوم والبوتاسيوم، والزنك والفسفور والحديد، والبروتينات والألياف. أي هي مكمن متكامل للمواد المغذية.

كما أن الكستناء مفيدة للمصابين بالسكري بسبب انخفاض مؤشر مستوى السكر فيها أقل مما في الخبز أو الأرز. لذلك يمكن لمرضى السكري تناولها نيئة أو مشوية وحدها أو مع مواد غذائية أخرى.

ـــ تفيد في التخلص من الوزن الزائد

ـــ تساعد على التحكّم في ضغط الدم وتكافح أمراض القلب

ـــ تحتوي على إنزيمات مضادة للشيخوخة