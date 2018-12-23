المواد الفقيرة بالسكريات والحبوب المعالجة تساعد في الحفاظ على وزن صحي

المصدر: دبي - البيان الصحي

توصل علماء كلية الطب بجامعة هارفارد وخبراء مستشفى الأطفال في بوسطن إلى استنتاج يفيد بأنه للحفاظ على وزن صحي يجب تناول مواد غذائية فقيرة بالسكريات والحبوب المعالجة.

وأفاد موقع MedicalXpress بأن العلماء يؤكدون أن هذه المواد الغذائية تساعد على تخفيض خطر الأمراض المزمنة. إضافة لهذا، دحض العلماء الأطروحات التي تفيد بأن هناك نسبة عامة للدهون والكربوهيدرات مناسبة للجميع.

وبحسب وكالة «نوفوستي» فوفقاً لرأي الخبراء، فمن الضروري إيلاء اهتمام خاص بنوعية المواد الغذائية، لذلك ينصحون بتناول الدهون غير المشبعة بدلاً من الدهون المشبعة، وكذلك تناول الحبوب الكاملة والخضراوات بدلاً من الكربوهيدرات المعالجة.