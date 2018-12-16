المياه الباردة.. فوائد في تخفيف الآلام وحرق الدهون

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة قام بها أطباء من جامعة كلوليرادو أن كوباً من الماء البارد في الصباح يمكن أن ينشط أجهزة الاستشعار الباردة تحت الجلد، والتي بدورها تزيد من معدل ضربات القلب، مما يزيد من تدفق الأدرينالين ويساعد على الشعور بالحيوية في الصباح، كما يمكن أن يساعد الماء البارد في تخفيف الألم لأن الأدرينالين يمكن أن يساعدك أيضاً على تخفيف الألم.

ويمكن للمياه الباردة أن تساعد على حرق السعرات الحرارية، فعندما تستحم بالماء البارد، يحرق جسمك كميات من السعرات الحرارية، حتى يعيدها إلى درجة الحرارة العادية، خلال هذه العملية، يحدث تعزيز الأيض عند الشرب أو الاستحمام بالماء البارد.

بينما يقوم الماء الساخن على غسل الزيوت الطبيعية من البشرة وفقاً لموقع «onlymyhealth»، فإن الماء البارد يمكن أن يساعد على توهج البشرة عن طريق تطوير الدورة الدموية على الجلد، كما أنه يغلق المسام.