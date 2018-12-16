البطاطا الحلوة.. طعمٌ لذيذ ودواء فعّال

المصدر: دبي - البيان الصحي

يتناول عددٌ كبيرٌ من النّاس البطاطا الحلوة، حيث تصبح جزءاً من طعامهم بشكلٍ شبه يوميّ تماماً كما السّلطة، والمشاوي والأرزّ وغيرها من الأطباق... ولكن إلى جانب طعمها اللذيذ، للبطاطا الحلوة فوائد صحيّة عدة كشفت مجلّة «سانته ماغازين» الفرنسيّة بعضاً منها، فهي غنيّة بـ «الفيتامين أ» و«الفيتامين بي 2» و«الفيتامين بي5» و«الفيتامين بي6» و«الفيتامين سي» والنحاس والمغنيزيوم.

وبحسب المجلّة، فإنّ البطاطا الحلوة مضادّة لبعض الأمراض كمرض السّرطان. وتلعب هذه النّبتة أيضاً دور الوقاية، إذ تحمي القلب من الكوليسترول السّيّئ ومن أمراض القلب والشّرايين.

يذكر أن البطاطا الحلوة تُزرَع عادة في المناطق الاستوائية في أميركا، ويوجد منها تقريباً 1000 نوع. وفي كلّ 100 غرام من البطاطا الحلوة، 85 سعرة حراريّة فقط.