المغنيزيوم.. نقصه يؤدّي إلى أمراض خطيرة

المصدر: دبي - البيان الصحي

يساهم المغنيزيوم في أكثر من 300 رد فعل أيضيّ في الجسم، فهو معدن أساسي للجسم، وهو يلعب دوراً مهمّاً في توليف البروتينات، وفي إرسال النبضات العصبية، وفي تقلّص العضلات.

والمغنيزيوم هو عنصر كيميائي رمزه Mg وعدده الذري 12، ترتيبه بين العناصر من حيث الوفرة في الطبيعة هو الثامن، ويشكل 3% من القشرة الأرضية.

طبّيّاً، يحتوي الجسم تقريباً على 25غ من المغنيزيوم. وتكون نسبة 50 أو 60% من هذه الكمّية موجودة في العظام... إلّا أن العظام ليست مصنّعة للمغنيزيوم، بل تكتسبها من خلال الطّعام.

لكن يعاني كثيرون من نقص كبير في المغنيزيوم ما يؤدّي إلى أمراض كثيرة منها أمراض القلب والشّرايين ومرض السّكريّ.. فكيف تعرف أنّك تعاني من نقص في المغنيزيوم؟

يعاني من ينقص في جسمه المغنيزيوم من أعراضٍ عدّة قد تزعجه وتعكّر يومه... ففي هذا الإطار، نشرت مجلّة «سانته بلوس ماغازين» الأعراض التّي قد يشعر بها من يعاني من هذا النّقص منها حاجة دائمة إلى السّكر وأوجاع وتشنّجات في العضل، مع أرق وأمراض في العظام وحموضة في المعدة وقلق وإجهاد دائمين وإمساك وتعب دائم وصداع.