الحمية النباتية تساعد في تجنب مشاكل الصحة العقلية

المصدر: Ⅶ دبي _ البيان االصحي

تشير الدراسات الحديثة إلى أن الحمية النباتية يمكن أن يساعد في تجنب مشاكل الصحة العقلية.

وأظهرت الأبحاث التي أجريت عبر 11 تجربة سريرية، أن النظم الغذائية القائمة على الأطعمة ذات المصدر النباتي، تساعد على تحسين المزاج وخسارة الوزن الزائد، وتقلل من معدلات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تراجع

ووجد الخبراء في جامعة لندن أن «أعراض الاكتئاب النفسي العقلي تراجعت بشكل ملحوظ لدى المجموعات النباتية التي تغطيها الدراسة» بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة أناستاوسيوس تومبانكي: «يمكننا الاستنتاج أن النظام الغذائي النباتي يُحسن بشكل كبير من الصحة النفسية».

نتائج

وتبين النتائج، أن الذين يتبعون الحميات النباتية في ست تجارب مختلفة، قادرون على تخفيض أو التوقف عن تناول أدوية السكري، وتمكنوا من خسارة ضعفي الوزن بالمقارنة مع الآخرين.

وقالت الدكتورة كاتارينا كوس، خبيرة في مرض السكري، من جامعة إكستر «يعود هذا النجاح إلى ميل النظام الغذائي النباتي إلى أن يكون منخفض السعرات الحرارية وقليل الدهون».