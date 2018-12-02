عصير البرتقال يقوي الذاكرة

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان الصحي

أظهرت الأبحاث الحديثة أن 500 مل من عصير البرتقال يومياً يحسن الذاكرة ووظائف المخ بنسبة 8% إذا ما واظب عليه الشخص لمدة شهرين كاملين. وأقيمت الدراسة بجامعة «Reading University»، ويقترح الباحثون أن الـ flavonoids وهو مادة طبيعية موجودة بنسب عالية في البرتقال، هو المادة المسؤولة عن تحسين الذاكرة بالمخ.

وأثبتت الدراسة أن المتطوعين الخاضعين لها قد تحسنت ذاكرتهم بشكل قوي خلال 8 أسابيع من المواظبة على عصير البرتقال، كما تحسنت ردود أفعالهم وطلاقتهم في الحديث عند قياس ذلك بين بداية التجربة ونهايتها. ونصح الباحثون بالمواظبة على عصير البرتقال حتى وإن لم يكن بشكل يومي، لما أثبته من كفاءة كغذاء يحسن وظائف المخ.