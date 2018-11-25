الفلفل.. غني بالفيتامينات

المصدر: دبي - البيان

يعدُّ الفلفل أحد أفضل المواد الغذائية التي تزود الجسم بالفيتامينات. ويحتوي الفلفل مثلاً على 3 أضعاف ما يحتويه البرتقال من فيتامين «سي». ورغم ذلك يُظلم الفلفل ويُنصح غالباً بتناول البرتقال بدلاً عنه للتزود بفيتامين «سي».

ونقل موقع «فوكوس» الألماني عن خدمة معلومات المستهلك «أيد» أن الفلفل يحتوي أيضاً على مادة الكاروتين وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والكاليسيوم. ولا تختلف قيم الفيتامينات باختلاف لون الفلفل.

ولون الفلفل يعطي الطعم المميز له، فالفلفل الأخضر الذي يعد غير كامل النمو له طعم لاذع. أما الفلفل الأحمر المكتمل النمو فله طعم حلو ويكون مليئاً بالنكهة.

ويفضل تناول الفلفل طازجاً ونيئاً أو طبخه مع القليل من الدهن، وذلك للحفاظ على الفيتامينات التي يحتويها.

ويمكن أيضاً تقشير الفلفل ومن ثم يُشوى الفلفل في الفرن تحت درجة حرارة 220 مئوية، ولغاية أن يصبح الغلاف الخارجي بني اللون. ومن ثم يُوضع الفلفل تحت منشفة لبضع دقائق.