الغثيان والتقيؤ خلال الحمل

المصدر: دبي - البيان الصحي

الغثيان والتقيؤ أمران شائعان بين النساء خلال فترة الحمل، خصوصاً في الشهور الأولى من حملهن، ومع تقدم الحمل يختفي من تلقاء نفسه والذي بالعادة يكون بين الأسبوع الثاني عشر إلى الرابع عشر، ولكن بعضهن قد يعانين من غثيان وقيء مفرط، الذي يسمى بالتقيؤ الحملي المفرط، وفي هذا المقال سنستعرض بعض المعلومات حول التقيؤ الحملي المفرط وكيفية التعامل معه من ناحية التغذية.

ما هو التقيؤ الحملي المفرط:

التقيؤ الحملي هو المصطلح الذي يستخدم لوصف الغثيان والتقيؤ المستمر خلال فترة الحمل، ومن أهم أعراضه:

1. غثيان شديد.

2. تقيؤ مفرط ومستمر أو الشعور بالحاجة للتقيؤ، حيث يعد التقيؤ مفرطاً في حال حدوثه أكثر من ثلاث مرات في اليوم.

3. نزول في الوزن بمعدل 2.2 كغم خلال فترة أسبوع إلى أسبوعين.

4. الشعور بالدوار أو الإغماء.

5. قلة التبول.

6. بشرة باهتة.

7. اليرقان.

8. الجفاف.

لذلك يجب على المرأة الحامل الاعتناء بنفسها وطفلها من الناحية التغذوية لتقليل من حدة التقيؤ خلال هذه الفترة، ويمكنها تخفيف من حدة الأعراض من خلال اتباع حمية معينة، فإذا كانت المرأة الحامل:

1) تتقيأ أكثر من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، فينصح بتناول حمية سائلة صافية، مثل: ماء الخضراوات والبروتينات بعد غليه.

2) وإذا كانت تتقيأ أقل من مرتين خلال اليوم، فبعض من هذه النصائح قد تساعدها:

Ⅶ يجب على المرأة الحامل تناول وجبات طعام صغيرة خلال اليوم وفي فترات متقاربة بدلاً من تناول ثلاث وجبات كبيرة.

Ⅶ تستطيع المرأة الحامل أن تتناول حصصاً صغيرة من الأطعمة التالية:

خبز، بطاطا مشوية أو مهروسة، موز، بسكويت، كعك مملح جاف، كعك الأرز، شوفان، الحبوب الجافة، كمثرى، وأرز.

3) وفي حال أن المرأة الحامل لم تتقيأ لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، يمكنها أن تناول الأطعمة التالية:

- دجاجاً مشوياً منزوع الجلد

- سمكاً مشوياً

- اللحوم الخالية من الدهون

- بيضاً

- فواكه مشكلة

- جيلي

- أجباناً قليلة الدسم

- شربات

- شوربة

- روباً

- بودينغ قليل الدسم

- مكسرات غير محمصة

ومن الجدير بالذكر أنه يجب على المرأة الحامل تجنب إضافة الدهون؛ لأنها تساعد في ظهور الأعراض السابقة. لذلك ينصح بتجنب الأطعمة الدسمة، مثل:

- الحلويات

- المرق

- المنتجات المحتوية على حليب كامل الدسم

- اللحوم المصنعة

وأيضاً من النصائح التي يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل لتخفيف من حدة الغثيان والتقيؤ هي:

Ⅶ عدم الأكل والشرب في نفس الوقت بل يفضل أن تتناول السوائل بين الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة، وألا تشرب أكثر من كوب واحد في كل مرة.

Ⅶ أن تتناول العصائر الطبيعية أو شراب الليمون؛ لأنها قد تساعد في التخفيف من الشعور بالغثيان.

Ⅶ أن تتناول الطعام ببطء وتمضغ الطعام جيداً.

Ⅶ تتجنب الاستلقاء لمدة ساعتين على الأقل بعد تناول الوجبة.

Ⅶ تتجنب تناول الأطعمة العطرية للغاية أو الغنية بالبهارات.

Ⅶ بعض الخضراوات ذات نكهة قوية قد تزيد من ظهور هذه الأعراض، مثل: الكرنب، البروكلي، القرنبيط، الثوم والبصل.

وأخيراً، في هذا المقال تحدثنا عن مشكلة تواجه العديد من النساء في الشهور الأولى من حملهن وهو الغثيان والتقيؤ الحملي، وهو التقيؤ المستمر خلال فترة الحمل، وذكرنا أعراضه وكيفية معالجته من الناحية التغذوية.

موزة سعيد بن حزيم - أخصائية تغذية سريرية - إدارة التغذية السريرية