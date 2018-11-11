أطعمة تساعد على ضبط نسبة السكر بالدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

بعض الأطعمة لا تتسبب في رفع نسبة السكر بالدم سريعاً، إلى جانب أنها تمنح الإحساس بالشبع ما يساعد على التحكم في حجم الوجبة. فإذا كان لديك مخاوف من السكري أو تم تشخيص الحالة عليك إعادة النظر في كمية ونوعية الكربوهيدرات التي تأكلها. إليك مجموعة من الأطعمة يمكنك زيادة حصتها في طعامك كبدائل للكربوهيدرات تساعدك على ضبط السكر:

- عند اختيار النشويات اجعل الأولوية للحبوب الكاملة، مثل الأرز البني والقمح الكامل، واحرص على الاعتدال في الكمية.

- ابدأ بالخضراوات، فهي قليلة الكربوهيدرات غنية بالألياف التي تعزّز الإحساس بالشبع. تناول الخضراوات المشوية أو المسلوقة أو النيئة، وأضف إليها بعض البروتين لتشعر بالامتلاء.

- تمتاز بعض الخضراوات بمحتواها القليل من الكربوهيدرات، مثل الخضراوات الورقية، والكوسا، والباذنجان، والفطر (المشروم)، والطماطم، والفلفل، والبازلاء، والبصل.

- عند اختيار النشويات اجعل الأولوية للحبوب الكاملة، مثل الأرز البني والقمح الكامل (الخبز الأسمر، ومعكرونة القمح الكامل) والبطاطس، واحرص على الاعتدال في الكمية.

- ليست كل الفواكه معتدلة في كمية السكر، الأفضل بالنسبة لك هي عائلة التوت وفي صدارتها الفراولة (الفريز) والتوت الأسود والأزرق والأبيض والأحمر. كذلك تناول الحمضيات والتفاح والكمثرى.