تناول البروتين في كل وجبة يحافظ على قوة العضلات لدى الكبار بالعمر

المصدر: دبي - البيان الصحي

تشير دراسة حديثة نشرت على موقع «جورنال أوف كلينيكال نوتريشن» (مجلة التغذية الإكلينيكية) إلى أن تناول البروتين في الإفطار والغداء والعشاء قد يساعد كثيراً في تقوية عضلات كبار السن.

وقد فحص الباحثون في هذه الدراسة مجموعة من 1741 من الرجال والنساء كبار السن والأصحاء في كندا، واستمروا في متابعتهم لمدة ثلاث سنوات. وعملوا على تقييم قوة وحركة المشاركين في بداية الدراسة، ثم تتبعوا أنظمتهم الغذائية وأعادوا تقييم القوة لديهم في نهاية فترة الدراسة.

وظهر أن أفراد المجموعة التي تناولت البروتينات في الوجبات الرئيسية الثلاث بصفة يومية كانوا أكثر قوة في بداية ونهاية الدراسة، مقارنة بأولئك الذين كانوا يتناولون البروتين في وجبة العشاء فقط، حتى وإن تناولوا خلالها كمية البروتين نفسها.

وفي حين توفر هذه الدراسة مادة جيدة للتفكير، فإن الباحثين يقولون إن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد النتائج المتوصل إليها.