البوتاسيوم أهميته في التغذية

يعتبر البوتاسيوم من المعادن الضرورية للجسم، حيث يساعد البوتاسيوم خلايا الجسم العصبية بالعمل بالشكل الصحيح كما يشكل البوتاسيوم المادة التي تنتقل من خلاله الإشارات العصبية من وإلى الخلية العصبية، مما يساعد الأعصاب والعضلات والقلب بالعمل بصورة الصحيحة.

إن للبوتاسيوم دوراً في التقليل من حدة، والآثار المصاحبة لمرض هشاشة العظام، فالكثير من الناس ممن يكثرون من تناول اللحوم يعانون من تكون نسب عالية من الأحماض الأمينية في أجسامهم مما ينتج عنه ضعف في العظام.

بالإضافة إلى انه يحد من تكون حصوات الكلى الناتجة من ارتفاع نسبة الأحماض الأمينية داخل الجسم، جراء تناول الكثير من اللحوم، فالبوتاسيوم يساعد على التخلص من الأحماض الأمينية الأمر الذي يساعد في إبقاء المعادن في العظام.

وللبوتاسيوم دور في مساعدة العضلات في العمل بالطريقة السليمة، ففي حالة نقص البوتاسيوم تعاني العضلات من التشنج المتكررة. كما يقوم البوتاسيوم بالتخلص من الصوديوم المسبب لارتفاع ضغط الدم الأمر الذي يساعد مرضى ضغط الدم المرتفع على التحكم في ضغط الدم بطريقة أفضل، بالإضافة إلى انه يساعد في الوقاية من الجلطات الدماغية جراء ارتفاع ضغط الدم.

إن من المصادر الطبيعية الغنية بالبوتاسيوم هو الموز، حيث إن حبة واحدة من الموز يحتوي على 422 ملغ من البوتاسيوم فاحرص على أكل حبة موز يومياً، تجنب طبخ الموز لأنه بذلك يفقد كمية البوتاسيوم الموجودة فيه.

ومن المصادر الغنية الأخرى هي البطاطا، حبة واحدة من البطاطا مسلوقة مع القشرة تحتوي على 926 ملغ من البوتاسيوم، وتجنب إضافة الكثير من الجبن والصلصات عالية السعرات الحرارية واحرص على أكلها كما هي مسلوقة من دون إضافات.

ومن المصادر الأخرى البرقوق المجفف حيث إن نصف كوب منه يحتوي على 637 ملغ من البوتاسيوم والكثير من الألياف أيضاً، وإذا كنت تفضلها كشراب فمقدار 6 أونسات من هذا المشروب يحتوي على النسبة ذاتها من البوتاسيوم، البرقوق المجفف يصبح طعاماً ذا قيمة غذائية عالية عند مزجه بقليل من المكسرات.

وأيضاً يعتبر البرتقال من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، فالحبة الواحدة تحتوي على 237 ملغ من البوتاسيوم، و6 أونسات من عصير البرتقال تحتوي على النسبة ذاتها من البوتاسيوم، البرتقال يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن وهو مفيد جداً لصحة الإنسان ولكن تجنب الإكثار من تناول البرتقال لما يحتوي على كمية كبيرة من السكر. ومن مصادر البوتاسيوم الأخرى الطماطم، تحتوي حبة الطماطم على 292ملغ من البوتاسيوم. يمكن أكل الطماطم على شكل صلصة مع معكرونة الباستا.

ومصدر آخر من مصادر البوتاسيوم هو الفاصولياء البيضاء، فمقدار نصف كوب منها تحتوي على 485 ملغ من البوتاسيوم، يفضل وضعه في إناء ماء لمدة ليلة كاملة لتصبح سهلة الهضم. ومن المصادر المتوفرة الأخرى هي حبوب عباد الشمس فمقدار أونس واحد يحتوي على 241 ملغ من البوتاسيوم وهي أيضاً غنية بالفيتامينات والمعادن الأخرى.

Ⅶ زكية سيد الهاشمي

أخصائية إدارة التغذية السريرية