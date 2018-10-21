اللحوم المصنعة تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذّرت دراسة أميركية حديثة من تناول البرغر والهوت دوغ، مؤكدةً أن ذلك قد يزيد من خطر إصابة السيدات بسرطان الثدي، وأظهرت النتائج التي خَلُص إليها الباحثون في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة أن هناك علاقة بين اللحوم المُصنّعة وخطر الإصابة بأورام في الثدي، وأضافوا أن السيدات اللاتي يتناولن اللحوم المُصنّعة يتزايد لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 9 %.

كما اكتشف الباحثون أنه لا توجد احتمالات لزيادة خطر إصابة السيدات اللاتي يتناولن اللحوم الحمراء غير المُصنّعة مثل لحم البقر ولحم العجول ولحم الماعز.

وشدّد الباحثون في هذا السياق على ضرورة أن تنتبه السيدات حول العالم لتلك النتائج حفاظاً على صحتهن، فمن الأفضل لهن أن يُقللن من نوعية وكمية اللحوم التي يتناولْنَها.