قشور التفاح قادرة على محاربة أخطر أمراض العصر

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

اكتشف علماء من جامعة ويسكنسون في ماديسون بالولايات المتحدة، أن لقشور التفاح خاصية «قتل» الخلايا السرطانية.

وقال العلماء: إن «مضادات الأكسدة في قشور التفاح يمكنها إبطاء نمو الخلايا السرطانية في البروستاتا، وهي مفيدة أيضاً في مكافحة سرطان الثدي».

واكتشف العلماء خلال التجارب السريرية مع الخلايا السرطانية وقشور التفاح أنه اتصال الخلايا بمستخلص قشور التفاح، يؤدي إلى إبطاء نمو هذه الخلايا ويقلص عمرها. كما أظهرت الدراسة أن تعرض الخلايا السرطانية لمستخلص قشور التفاح، يزيد فيها من بروتين «مربين» القادر على كبح نشاط الخلايا السرطانية.