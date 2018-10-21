أطعمة تساعدك على النوم الجيد

المصدر: دبي - البيان الصحي

درس باحثون بريطانيون من جامعة كامبريدج تأثير مشكلات النوم على خياراتنا الغذائية، وكذلك تأثير النظام الغذائي على نوعية النوم، ويرتبط عدم النوم لمدة كافية أو ضعف نوعية النوم بالإفراط في تناول الطعام، والابتعاد عن النظام الغذائي الصحي وزيادة الوزن.

وتؤدي قلة النوم أيضاً إلى زيادة تناول وجبات خفيفة، ما يجعلنا نرغب في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات، مع زيادة المكافآت الكيميائية للدماغ، عندما نأكل هذه الأطعمة، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

وأساساً، يدفع النوم السيئ جسمك لطلب أطعمة عالية الطاقة بغرض إبقائك مستيقظاً، ما يجعل مكافحة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية صعبة للغاية. ولكن، من ناحية أخرى، تظل هرمونات الشهية لدينا في المستوى الطبيعي عندما ننام جيداً.

وبالنظر إلى مدى تأثير الطعام الذي نأكله على صحتنا يومياً، فليس من المستغرب أن نظامنا الغذائي يلعب دوراً كبيراً في نوعية نومنا. وما نأكله أيضاً له تأثير كبير على وظائف الجهاز المناعي وإنتاج الهرمون، ووظائف الدماغ.