حمية غذائية تخفض الإصابة بالاكتئاب

المصدر: دبي- البيان الصحي

أظهرت دراسة حديثة أن تناول غذاء غني بالأسماك والفاكهة والخضراوات والمكسرات يخفض من خطر الاكتئاب. ووجدت الدراسة التي اعتمدت تحليلات لعشرات الدراسات السابقة، أن «نباتيي الأسماك»، وهم الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة النباتية ولكن يأكلون الأسماك أيضاً، هم الأقل عرضة لتطور الأمراض المتعلقة بالصحة العقلية.

وقال الباحثون: إن الأدلة على وجود علاقة بين جودة النظام الغذائي والصحة العقلية «مقنعة للغاية»، حيث يعتقد أن النظام الغذائي المتوسطي، الغني بزيت الزيتون والبقوليات والخضراوات، يقلل من الالتهاب الذي قد يفيد الصحة العقلية للشخص.

وحلل الباحثون في جامعة «كوليدج لندن» 41 دراسة بحثت في العلاقة بين النظام الغذائي للشخص وخطر الإصابة بالاكتئاب، وقيمت أربع دراسات منها، على وجه التحديد، العلاقة بين النظام الغذائي التقليدي للبحر المتوسط والاكتئاب في ما مجموعه 36556 بالغاً.

وتشير النتائج إلى أن أولئك الذين يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط بشكل أكثر صرامة، هم أقل عرضة بنسبة 33% للمعاناة من الاكتئاب مقارنة بمن ينتمون إلى هذه الحمية دون التزام مشدد. كما درس العلماء خمس دراسات بحثت في العلاقة بين النظام الغذائي الضعيف والاكتئاب لدى 32908 من البالغين من فرنسا وأستراليا وإسبانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.