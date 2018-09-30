السردين.. فوائد للدماغ والرشاقة

المصدر: دبي - البيان الصحي

يحتوي السردين على بروتينات سهلة الهضم تضم كل الأحماض الأمينية الأساسية، التي لا يمكن للجسم إنتاجها، ومن أهمها حامض الأرجنين، وحامض التريبتوفان، وحامض المثيونين، وحامض الفالين.

وتسهم الأحماض الأمينية في بناء الخلايا وفي إصلاح الأنسجة، وفي صناعة مضادات الأجسام التي تتولى مهمة اصطياد الأجسام الغريبة، التي تحاول مهاجمة الجسم وفقاً لمجلة سكاي بولد الأميركية المتخصصة.

وقالت: إن السردين مصدر جيد لفيتامين أ، ب، د، ويوجد الأخير بكمية جيدة تساعد على رصف الكلس في العظام، وفي الحفاظ على الجهاز المناعي ومقاومة الالتهابات. وتمكن تغطية حاجة الجسم من الفيتامين المذكور بتناول فرخين صغيرين أسبوعياً على مدى ثلاثة أسابيع.

معادن



.. ويحد من آثار الشيخوخة

يساهم تناول سمك السردين، في الحد من آثار الشيخوخة، فتناوله في صورة منتظمة يقلل من حدة تجاعيد الجلد بشكل كبير في بشرة الوجه، فتبدو هذه متألقة وطرية وناعمة وأكثر إشراقاً.

ويشتهر السردين بغناه بمعادن مهمة، مثل الفوسفور، والمغنيزيوم، والحديد، والبوتاسيوم، واليود، إضافة إلى معدن الكالسيوم الذي يجب تجديده باستمرار لصيانة العظام والأسنان وحمايتها من داء التنخر، الذي ينهشها على مر الزمن، أيضاً، فإن الكالسيوم ضروري لتخثر الدم، والحفاظ على الضغط السرياني، وضمان تقلص العضلات، بما فيها العضلة القلبية.