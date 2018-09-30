مشتقات الألبان تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت دراسة جديدة ظهرت عكس ما كان الأطباء أنفسهم يظنونه لسنوات طويلة، بكشفها أن تناول الألبان ومشتقاتها «يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب» وليس مضراً به عبر زيادة الكولسترول الضار بالقلب والأوعية الدموية، كما كان يعتقد سابقاً، لأن الدراسة الجديدة تؤكد أن تناول الأجبان والألبان الكاملة الدسم والمحتوية على نسب عالية من الدهون المشبعة، وبواقع 3 حصص من الحليب أو الجبن أو الزبدة أو الكريمة يومياً «يقلل من الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية بمعدل ضعفين، مقارنة مع تناول كميات أقل»، وفقاً لما يؤكده فريق طبي علمي من جامعة McMaster في مدينة «أونتاريو» بكندا.

تجارب

واعتمد القائمون بالدراسة الواردة في مجلة The Lancet الطبية العلمية، على تجارب وأبحاث شملت أكثر من 136 ألف شخص من 21 بلداً، أعمارهم بين 32 إلى 70 سنة، وتم تقسيمهم إلى 4 فئات في المشاركة التي بدأت في 2003، واستمرت 9 أعوام: غير المتناولين منتجات الألبان، والمتناولون أقل من حصة باليوم، ثم المتناولون وجبة أو وجبتين يومياً، فيما الفئة الرابعة هم من يتناولون أكثر من وجبتين في اليوم، علماً أنه تم تحديد وجبة تعادل كوباً من الحليب وآخر من اللبن، مع 15 غراماً من الجبن، أو ملعقة صغيرة من الزبدة، ووجد الباحثون أن معدلات الوفيات لمن تناولوا 3 حصص يومياً بدهون كاملة، أقل بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية مقارنة بالمجموعة التي لم تتناول الألبان ومشتقاتها

كما وجد الفريق العلمي أيضاً أن أعلى معدلات استهلاك الألبان كانت في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، حيث كان المشاركون يتناولون 4 وجبات أو أكثر باليوم الواحد، فيما كان الاستهلاك الأدنى في جنوب آسيا وأفريقيا، حيث تناول المشاركون في المتوسط أقل من حصة يومياً.