3 قطع شوكولا شهرياً تخفض الأزمات القلبية 13%

المصدر: دبي - البيان الصحي

خلص علماء إلى أن التناول المعتدل للشوكولا يمكن أن يحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية. وأظهرت دراسة أن تناول ثلاث قطع شوكولا شهرياً يخفض خطر الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 13%.

وذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن دراسة خلصت إلى أن المكونات الطبيعة في الشكولاتة التي يطلق عليها «فلافونويدات» تعزز صحة الأوعية الدموية وتساعد في الحد من الالتهاب.

وقال الباحثون إن تناول الشوكولا يعد صحياً فقط في حال تناولها بصورة معتدلة؛ لأن تناولها بصورة مفرطة يسبب الضرر أكثر من النفع بسبب احتوائها على سكر ودهون.

وأوضح الباحثون أن من يتناولون الشوكولا يومياً يزداد لديهم خطر الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 17%.

وقال الباحث شاياكرت كريتاناونغ الذي يعمل في مستشفى مونت سيناي في نيويورك، والمشرف على الدراسة: «أعتقد أن الشوكولا مصدر غذائي مُهم للحصول على فلافونويدات المرتبط بالحد من الالتهاب وزيادة الكولسترول الجيد».

وأضاف: «الأكثر أهمية هو أن الفلافونويدات تزيد من أكسيد النتريك، وهو غاز يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتعزيز الدورة الدموية». وأشار كريتاناونغ إلى أن الشوكولا الداكنة تعد الخيار الأكثر صحية لأنها تحتوى على فلافونويدات أكثر وسكر أقل. يُشار إلى أن الأزمات القلبية تؤثر على أكثر من 900 ألف شخص في بريطانيا، ويلقى نحو ثلثهم حتفهم سنوياً بسببها.