بيضة يومياً تحمي القلب

أوضحت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون البيض بشكل يومي هم أقل عُرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المسببة للوفاة، بنسبة 18%، مقارنة بالأشخاص الذين يتجنبون تناول البيض.

ووفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تقضي على حياة 17.7 مليون شخص كل عام، وهي السبب الرئيسي خلف حالات الوفاة والعجز في جميع أنحاء العالم.

ومن أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية فشل القلب، واضطراب نبضات القلب، ومشاكل صمام القلب، والسكتات الدماغية.

وغالباً ما ينجم ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر به، والخمول البدني الناتج عن عدم ممارسة الرياضة، والتدخين.

وكان قد حذر الأطباء في السابق مرضاهم من خطر تناول الكثير من البيض، إذ يوضح المؤلف المشارك للدراسة والأستاذ المساعد في جامعة بكين للصحة العامة، كانكينج يو، أن البيض الذي يحتوي على نسب بروتين عالية ومكونات غذائية مفيدة أخرى، يحتوي أيضاً على نسب عالية من الكوليسترول.

ويقول يو: إن: «الدراسات المتاحة حالياً حول ارتباط تناول البيض بأمراض القلب والشرايين، هي غير كافية من حيث قلة المعلومات المتوفرة وعدد المشاركين بها».

وتقول كارولين ريتشارد، أستاذة مساعدة في كلية الزراعة والعلوم البيئية من جامعة ألبيرتا في إدمونتون، إن الدراسة الجديدة هي مجرد رصد لما حصل مع المشاركين، وبالتالي لا يمكنها أن توضح وجود علاقة مباشرة بين تناول البيض وخطر الإصابة بأمراض القلب.