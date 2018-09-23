فائدة غير متوقعة للكاتشب

المصدر: دبي - البيان الصحي

وجدت دراسة جديدة أن صلصلة الطماطم المطبوخة، بما فيها الكاتشب، يمكن أن تحمي أجسامنا من السرطان. وأثناء دراسة الفاكهة الحمراء، توصل الباحثون إلى أن صلصات الطماطم المطهوة تزيد من مستويات البكتيريا السليمة الموجودة في الأمعاء.

وكشفت تقارير RSVP Live، أن تأثير البروبيوتيك (متممات غذائية من البكتيريا الحية أو الخمائر) في الطماطم المطهوة أفضل، مقارنة بالشكل الخام من الفاكهة الحمراء.

ودرس باحثو جامعة Politecnica de Valenicia الإسبانية، كيف يؤثر الهضم على مضادات الأكسدة، واكتشفوا أن صلصة الطماطم المطبوخة أفضل من الفاكهة الطازجة، حيث إن الطهي يحافظ على مادة كيميائية تسمى «lycopene»، تعزز تأثير البروبيوتيك وتشجع نمو البكتيريا السليمة في الأمعاء.