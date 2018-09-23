العسل..علاج فعّال للسعال

المصدر: دبي - البيان الصحي

أوصت أحدث الإرشادات الطبية في بريطانيا بتناول العسل كعلاج أوليّ فعّال لغالبية الذين يعانون من السعال، بجانب علاجات أخرى لا تتطلب وصفة طبية.

وتقول الإرشادات الجديدة المقترحة من المعهد الوطني للصحة والرعاية الممتازة (NICE) والصحة العامة البريطانية (PHE) إن هناك بعض الأدلة المحدودة على أن «العسل يمكن أن يساعد في تحسين أعراض السعال».

ويقول مسؤولو الصحة إن الأطباء نادراً ما يصفون المضادات الحيوية لعلاج السعال؛ لأنها لا تكون فعّالة بشكل كبير في غالبية الحالات ولا تخفف من أعراض المرض.

وفي أغلب الأحيان يتحسن المريض ويخف السعال من تلقاء نفسه خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وتهدف التوصيات الطبية الجديدة لمواجهة مشكلة مقاومة الجسم للمضادات الحيوية وبالتالي تراجع فعاليتها.

ويتسبب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية إلى زيادة مقاومة الفيروسات وإيجاد جراثيم قوية تقاوم الأدوية ما يصعب علاج العدوى.

ويعد تناول مشروب ساخن مُحلى بالعسل مع الليمون والزنجبيل، علاجاً منزلياً معروفاً للسعال والتهاب الحلق.

وتشير التوجيهات الجديدة في بريطانيا إلى أن أدوية السعال التي تحتوي على pelargonium أو guaifenesin أو dextromethorphan قد تكون مفيدة أيضاً.

علاجات طبيعية

ويُنصح المرضى باستخدام هذه العلاجات الطبيعية والانتظار حتى تتحسن الأعراض من تلقاء نفسها، قبل الذهاب إلى الطبيب.

وتسبب الفيروسات السعال، والتي لا يمكن علاجها بالمضادات الحيوية وستنتهي من نفسها.

على الرغم من ذلك، وجدت الأبحاث سابقاً أن 48% من الأطباء في بريطانيا وصفوا المضادات الحيوية للسعال أو التهاب الشعب الهوائية.

وقالت الدكتورة سوزان هوبكنز، نائبة مدير في هيئة الصحة العامة: «مقاومة للمضادات الحيوية هي مشكلة كبيرة، ونحن بحاجة لاتخاذ إجراءات الآن للحد من استخدام المضادات الحيوية. هذه التوصيات الجديدة ستدعم الأطباء لتقليل وصفات المضادات الحيوية وتشجع المرضى على أخذ نصيحة الطبيب العام حول الرعاية الذاتية».