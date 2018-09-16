العنب الأسود يقي من تصلب الشرايين

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت خبيرة التغذية بمركز الدراسات الزراعية الفرنسية هيلين هوداك، أهمية العنب الأسود أو الأحمر الداكن لقدرته على الحماية من تصلب الشرايين.

وأوضحت الخبيرة أن العنب غني بالسكر، ما يجعله فاكهة الطاقة التي تتناسب مع المجهود الذهني والجسماني، وشددت على ضرورة اختيار العنب داكن اللون.

ويحتوي العنب على كميات وفيرة من الفيتامينات والمواد المغذية.

وقالت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر: إن العنب يمكن أن يحد من خطر العمى الذي يؤثر في العديد من كبار السن، وإنه يمكن أن يعزز صحة الدماغ.

وكانت دراسة أميركية أوضحت أن مركب «ريسفيراترول» (Resveratrol) الموجود طبيعياً في قشور وبذور العنب يمكن أن يستخدم في تطوير علاج لقتل خلايا سرطان القولون ومنع الإصابة بالمرض. كما أفادت دراسة أميركية بأن تناول كوبين من فاكهة العنب لمدة ستة أشهر يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر.