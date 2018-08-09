(فيديو) "سلطان الغلال".. طعم وصحة

المصدر: البيان الالكتروني

يتميز التين الشوكي أو كما يعرف بـ "سلطان الغلال" بغناه بالأحماض الامينية والالياف وفيتامين B3، ويخفض الكوليسترول ويساعد في تقليل نسبة الدهون في الدم، كما يخفض مستويات الغلوكوز ويعدل مستويات السكر في الدم. ويساعد في تحسين فعالية الأنسولين ويدعم الكبد والبنكرياس، ويحمي من تكلس الشرايين الملتهبة ويساعد في تنقل الدم عبر الأوعية وله تأثير مضاد للالتهابات.

ويحتوي التين الشوكي على ألياف تعمل على تحسين نقل الأغذية والقضاء على الخلايا السرطانية من الأمعاء.

كما للتين الشوكي، حسب (DW) الألمانية تأثير مضاد لتكاثر البكتيريا يمكن ان يساعد في التئام الجروح بشكل سريع.

ويعتمد خبراء التجميل عليه في مساحيق التجميل والزيوت المضادة للشيخوخة.