الأطعمة البحرية تزيد فرص الحمل

المصدر: Ⅶدبي - البيان الصحي

حثّت نتائج دراسة جديدة الأزواج الذين يخططون للحمل على تناول المأكولات البحرية أكثر من مرتين في الأسبوع، بعدما تبين أن هذا المعدل يزيد احتمالات حدوث الحمل.

مغذيات

وتحتوي الأسماك والأطعمة البحرية على كثير من المغذيات التي تعزّز الصحة الإنجابية وخاصة الزنك والسيلينيوم.

وأجريت تجارب الدراسة في جامعة هارفارد، وأظهرت نجاح 92 %من الأزواج الذين حاولوا الحمل وتناولوا الأطعمة البحرية مرتين أو أكثر في الأسبوع، مقابل نجاح 79 % من الأزواج الذين تناولوا الأسماك بمعدل أقل.

اختصار الوقت

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية «كلينيكال إندوكرينولوجي»، وأظهرت أن تناول المزيد من الأطعمة البحرية يزيد من مرات الجماع بين الأزواج، ويختصر وقت محاولات الحمل.

وشارك في تجارب الدراسة 500 من الأزواج حديثي الزواج، وقاموا بتوثيق معدل تناولهم للأطعمة البحرية وعدد مرات الجماع، كما بينت جوانب أخرى من أبحاث الدراسة تحسن جودة الحيوانات المنوية مع زيادة معدل أكل الأكلات البحرية.