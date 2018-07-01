ممارسة الرياضة تقي من حصوات المرارة

المصدر: Ⅶدبي - البيان الصحي

قال البروفيسور الألماني فرانك لامرت: «إنه يمكن الوقاية من حصوات المرارة باتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة، أي الإكثار من الخضراوات والفواكه، والإقلال من الدهون والسكر، وممارسة الرياضة والأنشطة الحركية بمعدل 30 دقيقة يومياً».

وأضاف اختصاصي طب الجهاز الهضمي أن مَن يعاني زيادة الوزن يتعين عليه إنقاص وزنه تدريجياً، محذراً من إنقاص الوزن بمعدل يزيد على 1.5 كغم أسبوعياً، وإلا سيرتفع خطر نشوء حصوات المرارة.

كوليسترول

وأوضح لامرت أن غالبية حصوات المرارة تنشأ بسبب ضخ الكبد كميات مفرطة من الكوليسترول في المرارة، وعندما تمثل الحصوات مشكلة صحية، مثل مغص المرارة، فإنه غالباً ما يلزم استئصال المرارة بكاملها، وتعد التقلصات المؤلمة أبرز أعراض هذا المغص. وفي حال استقرار الحصوة في مدخل المرارة، فإنها قد تتسبب في الإصابة بالتهاب البنكرياس الذي يهدد الحياة. ( د ب أ)