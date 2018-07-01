الشاي الأخضر يحمي من الأزمات القلبية

المصدر: Ⅶدبي ــ البيان الصحي

ارتبطت شهرة الشاي الأخضر في السنوات الأخيرة بالتخسيس وزيادة حرق السعرات الحرارية والوقاية من الزهايمر وتضخم البروستاتا، لكن وفقاً لدراسة بريطانية جديدة تناول هذا الشاي بانتظام يحمي أيضاً من الوفاة الناتجة عن أزمات قلبية.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعتي لانسستر وليدز تعود تلك الفائدة إلى مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها الشاي الأخضر والتي تغير من الطبقات التي تتراكم على جدران الشرايين وينتج عنها الأزمات القلبية.

١ونشرت نتائج الدراسة في مجلة «بيولوجيكال كيمستري»، ووجد الباحثون أن مادة EGCG التي توجد في الشاي الأخضر تقوم بتغيير طبيعة الدهون والمواد المؤكسدة المتراكمة على جدران الأوعية الدموية، والتي تتسبب في انسداد الشرايين، وبالتالي تحمي هذه المادة القلب من الأزمات. ويعتقد الباحثون أنه يمكن تصنيع علاجات تعتمد على هذه المادة لحماية من لديهم خطر الإصابة بأزمات قلبية. ويُنصح بشرب الشاي الأخضر بانتظام للوقاية من السكري والبدانة والزهايمر وأمراض القلب والبروستاتا.