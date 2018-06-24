الخيار.. تلك الفاكهة "المظلومة"

المصدر: البيان الالكتروني

بندورة، بطاطا، تفاح.. وأخيرا الخيار، الذي غالبا ما يكون آخر شيء في قائمة المشتريات عندما نتسوق، ولكن يمكن أن نطلق على الخيار "السلاح العجيب"، نظرا لفوائده الكثيرة، ولكن ما الذي يجعله بهذه الفعالية؟

الخيار من النباتات شائعة الانتشار حول العالم، والتي لها فوائد متعددة، والخيار هو نوع من الفواكه، وليس الخضروات كما هو شائع،ويتكون الخيار من الماء بنسبة 95 بالمئة، لذلك يعتبر شبه خالٍ من السعرات الحرارية، بحسب موقع (DW) الألماني. ولهذا يتم تناول الخيار من أجل الانتعاش أو لتسكين الجوع قليلا، فبالنهاية الخيار لا يؤدي للشبع، ولكن المحتوى الكبير من الماء لا يعني أن الخيار فقير بالفيتامينات والمعادن، فالنسبة المتبقية من الخيار تتكون من الكربوهيدرات: دهون وبروتينات معاً.

وعموما يحوي 100 غرام من الخيار على 12 سعرة حرارية فقط، ومن أجل الحصول على فيتامينات بي، سي، ي، إضافة للمعادن، يجب تناول الخيار مع القشرة.

الخيار عموما هو عبارة عن "ماء للأكل"، وبالتالي فهو مثالي لأولئك الذين ينسون شرب الماء دائما، وخصوصا عند ارتفاع درجات الحرارة يفقد الجسم السوائل بسرعة، وبالتالي يجب اللجوء لتعويضها.

ولعل من الطرق الجيدة في الصيف هي تقطيع الخيار إلى شرائح رقيقة ووضعها في إبريق فيه لترين من الماء، ثم وضعه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، بعدها يمكن تناول هذا المشروب بطعم الخيار المنعش.

ومن الفوائد الأخرى المعروفة للخيار، هي العناية بالبشرة وترطيبها، ولهذا فإن شركات مستحضرات التجميل تعتمد في بعض منتجاتها على الخيار.

ولعل من الفوائد المهمة التي لا يعرفها البعض، هي أن الخيار فعال جدا لإزالة رائحة الفم، لمن يعانون من هذه المشكلة، والطريقة هي: وضع شريحة رقيقة من الخيار في الفم وإغلاقه لمدة 30 ثانية.