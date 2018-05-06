اللحوم الحمراء تتسبب في انسداد الأوعية الدموية

نشرت مجلة «نيتشر ميديسن» الأميركية دراسة تُظهر أن بكتيريا الأمعاء الماصة لمادة الكارنتين الموجودة في اللحوم الحمراء تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم التي تتسبب بدورها في تبعات صحية خطرة.

وفي هذا السياق، أكد «ستانلي هازن» من مركز «كليويلاند» الصحي في الولايات المتحدة الذي أجرى الدراسة، أن مادة الكارنتين تتحول إلى مادة كيميائية في الكبد، أُطلق عليها اسم «TMAO»، موضحاً أن هذه المادة تتسبب في انسداد الأوعية الدموية في جسم الإنسان عند اختلاطها بالدم.

الكارنتين

وتبيّن الدراسة، التي أجريت على مجموعة من النباتيين ومتناولي اللحوم، أن مادة «TMAO» تقل نسبتها في دم النباتيين، في حين تزيد في دم اللحوميين بسبب كثرة مادة الكارنتين في أمعائهم، وهو ما يجعلهم عرضة للوفيات بأمراض القلب بنسبة 13 في المئة، أكثر من نظرائهم النباتيين.

ونصح هازن بتناول اللبن المبستر الذي يقضي على البكتيريا الماصة لمادة الكارنتين في الأمعاء.