حقيقة الحلويات

إن للحلوى والمشروبات الغازية طعماً لذيذاً وحلواً، وذلك لاحتوائها على السكر المضاف. طعمها لا يقاوم وخصوصاً لدى الأطفال والأولاد البالغين، وتكمن مشكلة الحلويات والسكاكر والمشروبات الغازية في احتوائها على كميات كبيرة من السكر والمحليات وهو الأمر الذي يجعلها أغنى الأطعمة من حيث السعرات الحرارية، كما أن الكثير من السكاكر المغطاة بالألوان الزاهية هي عبارة عن ألوان صناعية من مواد كيميائية، وبالتالي فإن استهلاكك لهذه الأطعمة التي لا تحتوي على أية فوائد غذائية تضر بجسمك وقد تعرض صحتك للتدهور تدريجياً.

سنقوم في هذا المقال بتوضيح بعض الأضرار التي قد تحدث لصحتك نتيجة تناولك لهذه الأطعمة، وسنوضح لكم الأطعمة التي يمكن استبدالها والتمتع بتناولها وبمذاقها وكما أنها تتميز بفوائدها الغذائية والصحية.

في البداية لكي تقتنع بالإقلاع عن تناول هذه الأطعمة المضرة لجسمك، يجب أن تعرف المواد المضرة الموجودة في معظم الحلويات والسكاكر والمشروبات الغازية والتي هي أساس المشاكل الصحية لدى من يداومون على استهلاك تلك الأطعمة.

زكية سيد الهاشمي - أخصائية إدارة التغذية العلاجية

في الفقرة التالية بعض المواد التي قد تقرأها من بين المحتويات، أولاً: السكر المضاف والمحليات الصناعية فهي تؤدي إلى رفع نسبة السكر في الدم بشكل سريع بحيث يعرض متناوله بكميات كبيره لخطر الإصابة بالسكري، كما أن الأبحاث المتقدمة تؤكد صلة السكر ببعض أمراض القلب وتسوس الأسنان والسمنة.

وثانياً: الألوان الصناعية والأصباغ الكيميائية فهي عادةً ما تستخدم في الحلويات والسكاكر والمشروبات الغازية وفي بعض العصائر المعلبة أيضاً، وتستطيع معرفتها من خلال قراءتك للبطاقة الغذائية على المنتج وهي عادةً ما تبدأ بحرف E مثل E122 وهي مواد قد تنتج عنها فرط في الحركة. ثالثاً: تحتوي بعض هذه الأطعمة على منكهات صناعية وأحماض كيميائية قد تضر بصحة الجسم وتضر بصحة الأعضاء الداخلية.

رابعاً: بعض الحلويات تحتوي على دهون مشبعة (وهي دهون سيئة) مضره بصحة القلب والشرايين. خامساً: تحتوي على نسب عالية من ملح الصوديوم والذي قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم عند استهلاكها بكميات كبيرة وباستمرار.

وإذا كنتم في تجمع أو مناسبة اجتماعية قد تتوفر بعض الحلويات فلا بأس من تناول قطعة صغيرة إذا كنت ترغب فعلاً بذلك ولكن عوّد نفسك عند حضور المناسبات أن تبدأ بتناول السلطة بكمية جيدة وبعدها تناول باقي الأصناف وبهذه الطريقة لن تتناول المزيد من الحلويات.

إليك الآن بعض الحلويات والسكاكر والمشروبات البديلة والمحضرة منزلياً من مواد طبيعية مفيدة للجسم: عصير التمر بالحليب قليل الدسم ويقدم كمشروب في كوب صغير عبارة عن١٨٠ مل، كما يمكن أكل كيكة التمر المحضرة منزلياً حيث إنها تتميز بطعم لذيذ، وكذلك يمكنك أن تشرب عصير الفواكه الطازجة بكميات بسيطة ١٨٠ مل ولكن من غير إضافة سكر، كما يمكن أن تأكل كيكة العسل أو فطيرة التفاح أو الموز على أن تكون محضرة منزلياً من مواد طبيعية قليلة الدسم والسكر.