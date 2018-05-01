بالفيديو.. البطاطا بريئة من تهمة السمنة

تعد البطاطا واحدة من أهم المواد الغذائية في العالم، وعلى الرغم من ذلك ينظر إليها بريبة، إذ يُزعم أنها تُسبب السمنة، فهل ذلك صحيح؟

تحتوي البطاطا على ماء بنسبة 77%، ونشويات بنسبة 16% فقط، و100غ من البطاطا تحتوي على 70 سعرة حرارية فقط، بينما السباغيتي أكثر بخمسة أضعاف.

تسمى البطاطا "ليمون الشمال" لاحتوائها على نسبة فيتامين c أعلى من بعض الفواكه، والبطاطا الحمراء أو الزرقاء أو البنفسجية تحتوي على نسبة عالية من المواد النباتية الثانوية، وهي تقلل من الإصابة بأمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية.

لكن البطاطا الساخنة تحتوي على نشويات سريعة الهضم تؤدي إلى رفع سكر الدم بسرعة.

إذ طريقة تحضير البطاطا هي الحاسمة وذلك ما استنتجته الجمعية الألمانية للتغذية، حيث ينصح الخبراء بتبريد البطاطا قليلا قبل تناولها.

إذا البطاطا بريئة من تهمة التسبب في السمنة.