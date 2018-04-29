تحذير من تحمير البطاطا وتحميص الخبز

حذر مسؤولون في الهيئة الأوروبية للأمن الغذائي من المبالغة في تحمير البطاطس وتركها تصل إلى اللون الأصفر الداكن، كما حذرت من تحميص الخبز وتخزينه بالثلاجة، وأكدوا أن ذلك ينشط المادة الكيميائية التي تعرف باسم «أكريلاميد»، وهي مركب كيميائي سام مسبب للسرطان.

وأشار المسؤولون في دراسة حديثة، نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن حرارة التحمير يجب ألا ترتفع على 120 درجة مئوية، مع وضع البطاطس في ماء دافئ للتخلص من المادة السكرية بها قبل تحميرها، مع تغيير الزيت باستمرار.

النشا والسكر

وأكد المسؤولون أن مادة أكريلاميد المسرطنة تتكون طبيعيا مع الأغذية الغنية بالنشا الأميني والسكر، والتي تحدد لون وطعم الأغذية، ومع تسوية هذه الاطعمة بحرارة مرتفعة سواء في الفرن أو في رطوبة ضعيفة تتكون هذه المادة المسرطنة، مما يتطلب مراعاة ظروف إعداد هذه الأطعمة في المنزل.