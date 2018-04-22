الخبز الأبيض والأسمر.. اللون لا تأثير له

أجرى علماء دراسة تهدف إلى تحديد آثار تناول الخبز بنوعيه الأبيض والأسمر على صحة الإنسان، وخلصوا إلى نتيجة: «لون الخبز لا تأثير له». وقد وجد العلماء أنه في حال تناول كميات معقولة من الخبز، فإنه لا يملك تأثيراً كبيراً في الجراثيم المعوية، ولكن لا تزال هناك عوامل فردية يجب أخذها بعين الاعتبار. وشملت الدراسة 20 مشاركاً، كان متوسط تناول الخبز لدى كل واحد منهم يصل إلى عشرة في المئة من السعرات الحرارية اليومية، قبل التجربة. وطلب من المشاركين لمدة أسبوعين زيادة السعرات الحرارية، اعتماداً على الخبز. وقسّم العلماء المشاركين إلى فريقين، الأول يتناول الخبز الأبيض، والآخر الخبز الأسمر. وخلال هذه المدة، أُجريت الفحوص اللازمة للمشاركين، مثل قياس مستوى السكر في الدم، ومحتوى المعادن الضرورية للجسم.