البصل في صدارة أغذية السعادة

كشفت دراسة بريطانية عن قائمة غذائية تضم أكثر المأكولات التي تجلب السعادة للإنسان، ويتصدرها البصل.

وأكدت الدراسة أن البصل هو أكثر المأكولات التي تجلب السعادة والسرور يليه الجزر والفول والموز والبطاطا.

وأجريت هذه الدراسة بحسب صحيفة «ديلى إكسبريس» على 100 من السلع الغذائية الأساسية، لمعرفة مدى السعادة التي تجلبها المأكولات وبأسعار منخفضة.

ومن الغريب أن البصل تصدر رغبات المبحوثين في قائمة المأكولات اللذيذة، التي تجلب السعادة مثل الشوكولا والبطاطس والكعك، حيث تبددت هنا الأسطورة القائلة بأن الشوكولا هي سر السعادة.

وفي سياق متصل كشف بحث طبي جديد أجراه علماء في سويسرا، عن مركب طبيعي في البصل فعال في تقوية العظام وتقليل خطر إصابتها بالترقق والهشاشة.

وقال باحثون في جامعة بيرن، إن هذا المركب أثبت فعاليته في تقليل الخسارة العظمية عند استخدامه على خلايا العظم المستخلصة من الفئران المخبرية، ما يدل على أن تناول البصل باستمرار يمنع هشاشة العظام، خصوصاً عند السيدات المسنات الأكثر عرضة للإصابة.