الفشل الكلوي.. الأمراض المزمنة الأكثر تأثيراً في التعرض لمخاطره

المصدر: Ⅶ دبي- عماد عبد الحميد

تؤثر الأمراض المزمنة بشكل كبير في إمكانية التعرض لمخاطر الإصابة بالفشل الكلوي، كما أن الفحوصات الدورية يمكن لها أن تمنع أو تؤخر المرض، الذي ينعكس سلباً على حياته سواء في الجانب الصحي أو المادي، ما يتوجب تعزيز التوعية بمخاطر المرض، والتركيز على جانب الوقاية لا سيما أنه يمكن تحديد المعرضين له.

الفشل الكلوي معاناة يومية للمريض، إذ يتوجب عليه قضاء 12 ساعة أسبوعياً ( 3 مرات كل مرة 4 ساعات ) أي نحو 576 ساعة سنوياً على أجهزة الغسيل، وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المصابين بالأمراض المزمنة معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالفشل الكلوي، حيث تزداد خطورة حدوث مرض الفشل الكلوي لديهم بمعدل ثلاث مرات مقارنة بغيرهم من الأصحاء؛ لذلك يجب عليهم التقيد بالفحص المنتظم للحد من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى وما يتبعها من مشاكل صحية واجتماعية ونفسية.

كما أن جلسات غسيل الكلى تشكل عبئاً مادياً على المريض، وقدرت منظمة الصحة العالمية تكاليف علاج الفشل الكلوي والزراعة في العالم بنحو تريليون دولار أمريكي خلال العقد المقبل.

قابلية

وأكدت الدكتورة آمنة الحضري استشارية ورئيسة قسم الكلى في مستشفى دبي أن أمراض الكلى تعد من الأمراض القابلة للوقاية خاصة أن مسبباتها معروفة لدى المعرضون للإصابة بالفشل الكلوي خاصة مرضى السكري والضغط، كما أن الفحص الدوري كفيل بأن يمنع أو يؤخر مرحلة ظهور المرض.

وكشفت أن قسم الكلى أجرى العام الماضي 34 ألف غسيل كلى للمواطنين، مشيرة إلى أن عدد مرضى غسيل الدم وصل إلى 264 مريضاً مواطناً من مختلف الأعمار إضافة إلى 38 مريضاً يعيشون على الغسيل البروتيني، كما أن هناك 85 مريضاً يزورون عيادة الكلى أسبوعياً مصابين بأحد علامات القصور الكلوي من الدرجة 1 إلى 5.

شباب

وقالت الدكتور الحضري: إن القسم يعالج شباباً في العشرينيات من العمر أصيبوا بالفشل نتيجة إدمانهم على تناول كميات كبيرة من البروتينات خاصة لاعبي كمال الأجسام، أو الممارسين لرياضات الأوزان والحديد، واللاعبين في صالات الألعاب الرياضية، كما حذرت من زراعة الكلى في بعض دول آسيا، مشيرة إلى أن معظمهم يصاب بمضاعفات إما نتيجة رفض الجسم للكلية المزروعة وإما لانتقال العدوى البكتيرية لهم نتيجة عدم التئام الجرح مما أدى إلى وفاة عدد منهم بعد عودتهم للدولة.

وكانت الدكتورة آمنة الحضري حذرت على هامش اليوم العالمي للكلى، الذي يصادف الثامن من مارس، وأقيم هذا العام تحت شعار «صحة الكلى للكل» لاعبي كمال الأجسام، أو الممارسين لرياضات الأوزان والحديد، واللاعبين في صالات الألعاب الرياضية، من تناول كميات عالية من البروتين، إما عن طريق الأكل، أو تناول المكملات الغذائية، لأنها مطلوبة لبناء العضلات، مشيرة إلى أن هناك شباباً في العشرينيات أصيبوا بفشل كلوي تام نتيجة إدمانهم على تناول كميات كبيرة من البروتينات. وبينت أن الكثير من الأدلة والدراسات العالمية أكدت أن استهلاك قدر عال من البروتين له آثاره السلبية على الصحة، منها فقدان العظام، حيث إن المستويات العالية من البروتين، تعمل على إنتاج كمية كبيرة من الأحماض، بسبب الكبريتات والفوسفات.

أجهزة

وأضافت أن القسم يضم حالياً 53 جهازاً للغسيل اليومي، كما أن هناك 3 أجهزة مخصصة للمرضى الذين قاموا بإجراء غسيل الكلى خارج الدولة عند عودتهم لضمان عدم انتقال أمراض قد يكونون أصيبوا بها أثناء علاجهم في الخارج حتى لا ينتقل أي نوع من العدوى لمرض القسم، مشيرة إلى عدم حدوث عدوى في القسم منذ سنوات طويلة جداً بسبب الإجراءات الاحترازية والتزام الممرضات والقسم بأعلى المعايير والبروتوكولات العلاجية العالمية.

معدلات

وأوضحت الدكتورة الحضري أن 40% من المرضى المسجلين في القسم، يعانون فشلاً كلوياً بسبب مرضي السكري، والضغط، مبينة أن هذه المعدلات لا تختلف كثيراً عن المعدلات العالمية، إذ يعتبر مرض السكري، السبب الأول عالمياً لحالات الفشل الكلوي، في حال عدم السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم لفترة طويلة.

زيادة

ولفتت الدكتورة الحضري إلى الزيادة المطردة في أعداد مرضى الفشل الكلوي، والتي تقدر بين 10-15% سنوياً في الإمارات سببها ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري، والذي يعد من أهم أسباب الفشل.

سكري

من جانبها، شددت الدكتورة هند حسن أخصائية أمراض الكلى، على أهمية المحافظة على نسبة السكر الطبيعية، بالحمية الغذائية والأدوية المنتظمة بالنسبة لمرضى السكري، وأيضاً المتابعة الجيدة والكشف الدوري على وظائف الكلى ومعدلات الزلال بالبول، لأنها تلعب دوراً مهماً في الحد من خطورة المرض، مشيرة إلى أن ظهور الزلال أولى علامات تأثر الكلى بمرض السكري، لذلك، فإن التشخيص المبكر لهذه المشكلة أمر مهم، حيث أثبتت الدراسات أن البدء بتنظيم معدلات السكر واستخدام بعض الأدوية، التي ثبت أنها تحد من تأثر الكلى بمرض السكري، تعمل على حماية الكلى، من خلال تنظيم معدلات الزلال البولي وضغط الدم.

وأضافت إذا لم يتم الكشف المبكر عن تأثر الكلى، فإن نسبة كبيرة من مرضى السكري يتعرضون لقصور بوظائف الكلى، وقد يصلون إلى مرحلة الفشل النهائي، والحاجة إلى عملية الغسيل الكلوي.

آثار جانبية

وذكرت أن الوقاية من الاعتلال الكلوي ممكنة، حيث أثبتت الدراسات السريرية التي أجريت على المصابين بالسكري، أن الإصابة باعتلال الكلى السكري، تقل كلما قلت نسبة السكر التراكمي في الدم، كما أن الإصابة تقل كلما نقص ضغط الدم، وتقل أيضاً كلما نقصت كمية الكوليسترول والدهون في الدم، كما لاحظت هذه الدراسات، أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة باعتلال الكلى السكري، وأن الذين يمارسون الرياضة البدنية بانتظام، أقل عرضة للإصابة باعتلال الكلى السكري.

أنماط

وقالت أخصائية التغذية السريرية فوزية أحمد: إن تغيير الأنماط الغذائية واعتماد الناس في الوقت الحاضر على الوجبات السريعة والمعلبات ساهم في رفع نسبة الإصابة بأمراض الضغط والسكري والكوليسترول وكلها أمرض تؤثر مباشرة على الكلى وبالتالي نحن ننصح المرضى باستخدام نظام داش الشهير للحد من ارتفاع ضغط الدم، وهو نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات.

تثقيف

بدورها، قالت زميلتها ليلى عبد الله أخصائية تغذية سريرية في مستشفى دبي نعمل دائماً على تثقيف المرضى بأهمية اتباع نظام غذائي يساعدهم على إدارة الحالة وعدم تفاقم الأعراض والمضاعفات، واتباع ما يُسمى النظام الغذائي الصديق للكلية، و لا نقصد به نظام لإنقاص الوزن، ولكنه نظام غذائي طويل المدى بشكل طبيعي ويومي، للمساعدة على حماية الكليتين من المزيد من التلف، غني بالفواكه والخضراوات، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والحبوب الكاملة، والأسماك والدواجن، والبقوليات، والمكسرات، والبذور، كما أنه منخفض في الملح والصوديوم، والسكريات، والحلويات، والدهون، واللحوم الحمراء.

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تزداد خطورة حدوث الفشل الكلوي لدى المرضى المزمنين بمعدل ثلاث مرات مقارنة بغيرهم من الأصحاء

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يقضي مريض الفشل الكلوي 12 ساعة أسبوعياً «3 مرات» أي نحو 576 ساعة سنوياً على أجهزة الغسيل

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تقدر تكاليف علاج الفشل الكلوي والزراعة في العالم بنحو تريليون دولار أمريكي خلال العقد المقبل

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يصاب شباب في العشرينيات من العمر بالفشل الكلوي جراء تناولهم كميات كبيرة من البروتينات

10 %

زيادة مرضى الفشل الكلوي، والتي تقدر بين 10-15% سنوياً بالدولة، ناتجة عن ارتفاع نسبة الإصابة بالسكري

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قسم الكلى بمستشفى دبي يضم 53 جهازاً للغسيل و3 للمرضى الذين أجروا غسيل كلى خارج الدولة