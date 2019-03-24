الفحوصات المنتظمة تحد من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى

دبي - البيان الصحي

يعدُّ المصابون بالأمراض المزمنة أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالفشل الكلوي، إذ تزداد خطورة حدوث المرض، لذلك يجب عليهم التقيد بالفحص المنتظم للحد من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى وما يتبعها من مشكلات صحية واجتماعية ونفسية، وتُعدّ الكلية من أهمّ الأعضاء الحيويّة الموجودة في الجسم، فهي تُخلّص الجسم من العناصر السّامة، كما تُنقّي الدم من السّموم الكيميائية كافة.

576

ساعة سنوياً يمضيها المريض على الأجهزة

34000

حالة غسيل أجراها قسم الكلى في مستشفى دبي العام الماضي للمواطنين

264

مواطناً من مختلف الأعمار مسجلون في المستشفى بنظام الغسيل الدموي

38

مريضاً يعيشون على الغسيل البروتيني

85

مريضاً يزورون عيادة الكلى أسبوعياً مصابين بإحدى علامات القصور الكلوي

53

جهازاً للغسيل اليومي

40 %

من المرضى المسجلين في القسم يعانون فشلاً كلوياً بسبب مرضي السكري، والضغط

وظائف الكلية:

تنقية الدم وتصفيته

التخلّص من المواد السامّة في الجسم

التخلّص من المخلّفات الكيميائية للأدوية

الحفاظ على توازن نسبة الأملاح والمياه في جسم الإنسان

الحفاظ على عملية تعادل درجة الحموضة في الدم (PH)

أداء وظائف هرمونيّة متعدّدة، حيثُ تُطلَق الهرمونات في الدم لتنظيم ضغط دم الجسم

تنشيط نخاع العظم لتكوين كُريات الدم الحمراء

تصنيع هرمون الرينين، الذي يُنظّم ضغط الدم في الجسم

تكوين البول لتخليص الجسم من الفضلات والسّموم الناتجة عن عمليّات الأيض المُختلفة

الوقاية:

الكشف المستمرّ والدّوري للدم، ومستويات اليوريا

تجنّب تناول أيّ نوعٍ من الدّواء دون استشارة الطبيب المختص

عدم الإدمان على تناول الأسبرين أو المضادات الحيوية أو أي صنف إلا بعد استشارة الطبيب

شرب المياه بكميات كافية حسب الكميّة المحدّدة يوميّاً 1.5 لتر

الامتناع عن التدخين والكحوليات

الحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم