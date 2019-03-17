«شريان» لـ«صحة دبي».. استقطاب للكفاءات والاستثمارات في القطاع الطبي

المصدر: Ⅶ دبي - عماد عبد الحميد

تبذل هيئة الصحة بدبي جهوداً متواصلة في تسخير أحدث التقنيات والتجهيزات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتوظيفها لخدمة وسعادة المجتمع، فأطلقت نظام شريان الذي بدوره سيسهم في تعزيز قدرات المنشآت الصحية وجذب الكفاءات الطبية والخبرات العالمية وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع الصحي، من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت والأفراد بأفضل الطرق الذكية، وبأبسط الإجراءات خلال 24 ساعة.

وأطلقت هيئة الصحة بدبي المبادرة المبتكرة لإعادة تصميم «شريان»، نظام التراخيص والتفتيش لإدارة التنظيم الصحي، الذي من شأنه توفير منظومة جديدة تتمحور حول المستخدم، وسيساعد الإدارة على اتخاذ القرارات، وأتمتة سير العمل، ويعتمد النظام الجديد على الذكاء الاصطناعي وتقنية «Blockchain» أو ما يعرف باسم «تقنية سلسلة الثقة» وإنترنت الأشياء.

وأوضح الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، أن مبادرة «شريان» سيستفيد منها حالياً نحو 3000 منشأة صحية، وأكثر من 38 ألف مهني في القطاع الصحي، وهو يخدم نحو 5 ملايين مواطن وسائح ومقيم في الإمارة، مؤكدا أن مبادرة «شريان» تعد أول منصة إلكترونية متكاملة في العالم في المجال الصحي، ويمكن من خلاله التواصل رقمياً مع العاملين في القطاع.

وأضاف الدكتور الملا أن نظام «شريان»، الذي يعد الأحدث عالمياً، يوفر نظاماً رقابياً ذكياً على المنشآت الصحية والمهنيين في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن أعلى درجات الشفافية في القطاع الصحي.

ربط

وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على ربط منشآتها الصحية والعاملين في القطاع الصحي داخل الإمارة بجهات التراخيص كافة، محلياً وعالمياً، من خلال نظام «شريان» الذي سيقوم بإنجاز معاملات الترخيص الجديدة في أقل من 24 ساعة، لتنتقل بعدها إلى مرحلة التدقيق على الشهادات، والتقييم، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أكثر من 50% من طلبات تراخيص الأفراد المهنيين سيبتّ فيها خلال 24 ساعة من تلقي الطلب.

وتابع الدكتور الملا: الهيئة انتهت من ربط منشآتها الصحية والعاملين في القطاع الصحي داخل الإمارة مع مدينة دبي الطبية، وبصدد ربط قطاعها الصحي بجهات التراخيص محلياً قبل نهاية العام الجاري، لتنتقل بعد ذلك إلى الربط مع الجهات التنظيمية والصحية على مستوى العالم.

مميزات

وأشار إلى أن أهم مميزات شريان الذي يندرج ضمن مبادراته استخدام إنترنت الأشياء والتفتيش عن بعد على المنشآت الصحية، أنه يعزز توجه الهيئة نحو استخدام الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، وتوفير منظومة متطورة تتمحور حول المستخدم، إضافة إلى المساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة، والأتمتة الشاملة لإجراءات سير العمل إلكترونياً، وتحسين تجربة المتعاملين والموظفين، وزيادة الأداء التشغيلي.

وأضاف المدير التنفيذي: «إلى جانب خدمة الترخيص، يرفع النظام الحديث نسبة الشفافية في القطاع الصحي إلى 100%، ويقلل نسبة الأخطاء في تسليم ملفات الترخيص، كما أنه يساعد على إعداد وإدارة المنشآت الصحية بنجاح، ويوفر خدمات سريعة وفي وقت قياسي، ويستخدم الحلول الرقمية الأفضل في العالم، التي تجتمع لأول مرة في منصة واحدة»، معتبراً أن «النظام الحديث يعد نقطة تحول نحو العالمية واستقطاب الاستثمارات العالمية إلى دبي».

وأشار إلى أن نظام شريان يستهدف المهنيين العاملين في القطاع الصحي، والمنشآت الصحية، والمرضى، إضافة إلى الإدارة والموظفين في قطاع التنظيم الصحي في الهيئة.

كما أوضح أن هيئة الصحة بدبي بدأت الربط باستخدام تقنية «البلوك تشين» مع مدينة دبي الطبية، وقريباً الربط مع الدائرة الاقتصادية بدبي، والتوسع في الربط مع العديد من الجهات المحلية وعلى مستوى العالم مع الجهات التنظيمية والصحية، لافتاً إلى أن من ضمن المبادرات التي تندرج تحت «شريان» استخدام إنترنت الأشياء في التفتيش عن بعد على المنشآت الصحية.

وأفاد الملا بأن هذه المبادرة تستخدم الذكاء الاصطناعي، الذي من خلاله يتم حالياً إنجاز 50% من معاملات التراخيص، مشيراً إلى أن نظام «شريان» عمل عليه 200 موظف ومختص من هيئة الصحة بدبي والقطاع الصحي الخاص في الإمارة وشركات متخصصة.

تجديد

بدوره، قال الدكتور هشام الحمادي مدير ادارة التراخيص الصحية: إن نظام شريان الجديد يعد مبادرة جديدة تعزز التجديد الرقمي في هيئة الصحة بدبي من أجل خدمة المواطنين في قطاع الرعاية الصحية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والحديثة»، لافتاً إلى أن شريان الجديد مصمم خصيصاً للعاملين والمنشآت الصحية، وموظفي هيئة الصحة بدبي، وسيعمل على تحسين تجربة العملاء والموظفين، ويزيد من الأداء التشغيلي، ويعزز الالتزام للأنظمة والتشريعات، عن طريق اتخاذ القرارات الحاسمة، وأتمتة سير العمل، بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقنية «Blockchain» أو ما يعرف باسم «تقنية سلسلة الثقة» وإنترنت الأشياء.

وأوضح أن دبي تعد واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم، حيث يزداد عدد السكان بمعدل 10.7% سنوياً، ما يجعل من دبي أهم وجهات السياحة الطبية على المستويين الإقليمي والعالمي، ولهذا السبب وضعت هيئة الصحة بدبي هذه المبادرة الجديدة نصب عينها لتطوير مجال الرعاية الصحية في دبي، لمساعدة العاملين ومرافق الرعاية الصحية العاملة في دبي على تلبية الاحتياجات الصحية لهذا العدد السكاني المتزايد، والمرضى، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

أهداف

وبيّن الدكتور الحمادي أن أهداف النظام يمكن إيجازها في توفير نظام متكامل لإصدار تراخيص للمهنيين والمنشآت الصحية الخاصة بدبي، وتحقيق معايير الحكومة الذكية ورفع مستوى رضا المتعاملين، وضمان سرعة ودقة الإجراءات مع كفاءة إدارة الموارد المتاحة لتحقيق أفضل المخرجات، وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات ذات الصلة من خلال تطبيق أنظمة الربط الحديثة مثل البلوك تشين والتوافق مع تقنية إنترنت الأشياء Internet of Things مع ضمان سرية وسلامة المعلومات، وتعزيز الاستثمار من خلال توفير قاعدة بيانات موثوقة.

تحسين

يركز نظام شريان على تحسين ثلاثة مجالات أساسية، تشمل تحسين تجربة العملاء في شتى مراحل الترخيص والتفتيش عن طريق توفير قنوات اتصال شخصية إرشادية ذات صلة، وقنوات مشاركة رقمية جديدة، وتوفير خدمات ذكية يمكن الوصول إليها بسهولة وبسرعة عبر القنوات الرقمية لتلبية الاحتياجات الفردية لكل عميل، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات عند تقديم الخدمات.

ربط موحد بين هيئة الصحة و«دبي الطبية»

دشّنت كل من هيئة الصحة وسلطة مدينة دبي الطبية أول ربط إلكتروني لأنظمة تراخيص المهنيين الصحيين عبر نظامي شريان ومسار، وذلك ضمن تقنية «بلوك تشين»، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الهيئة والمدينة الطبية، وفي ضوء تكامل الأدوار، الذي يستهدف توحيد السياسات وتبسيط الإجراءات، وكل ما يرتبط بنماء القطاع الصحي في إمارة دبي

وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، أن سلطة مدينة دبي الطبية تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، وأن «صحة دبي» حريصة وبشدة على توثيق التعاون المثمر مع جميع شركائها المميزين، منوهاً إلى أهمية الربط الإلكتروني لبيانات وأنظمة تراخيص المهنيين الصحيين في دبي، الذي من شأنه تحسين الخدمات المقدمة وتسهيل إجراءات ترخيص أو نقل ترخيص المهنيين الصحيين.

تنافسية

وقال الدكتور الملا: إن عملية الربط وتبسيط الإجراءات لها الأثر الإيجابي الواسع وخاصة في جانب توفير المناخ التنافسي بين المنتسبين للقطاع الصحي، وتبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة، إضافة إلى تمكين القطاع الصحي من استقطاب الكفاءات المميزة، ومن ثم توسيع نطاق التخصصات، وتوفير باقة متنوعة من الخدمات الطبية، فيما لفت إلى أن مذكرة التفاهم ستساعد كثيراً في تعزيز جهود المهنيين الصحيين وخدمتهم بالشكل الذي يدعم مسؤولياتهم ورسالتهم الطبية النبيلة.

3000

يستفيد من مبادرة «شريان» نحو 3000 منشأة صحية وأكثر من 38 ألف مهني في القطاع الطبي

05

النظام يخدم نحو 5 ملايين مواطن وسائح ومقيم ويمكن عبره التواصل رقمياً مع العاملين

02

يعد «شريان» الأحدث عالمياً ويوفر نظاماً رقابياً على المنشآت الصحية في القطاعين الحكومي والخاص

50 %

إنجاز المعاملات يتم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والبت في 50% من طلبات تراخيص الأفراد المهنيين خلال يوم واحد

100 %

يرفع النظام الحديث نسبة الشفافية في القطاع الصحي إلى 100% ويقلل الأخطاء في تسليم ملفات الترخيص

01

يوفّر خدمات سريعة وفي وقت قياسي ويستخدم الحلول الرقمية الأفضل عالمياً حيث تجتمع لأول مرة في منصة واحدة