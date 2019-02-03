«علم الأمراض» بمستشفى راشـد.. تحاليل بأفضل الممارسات والتقنيات

أكدت الدكتورة رانيا مدحت سالم، رئيسة مختبرات مستشفى راشد، أن توفير الخدمات التشخيصية للمرضى مثل التحاليل الروتينية والمتخصصة يُنفذ باتباع أفضل الممارسات والتقنيات العلمية وفقاً لأعلى المعايير الدولية مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة والسلامة والكفاءة المهنية من خلال التعاون مع مؤسسات خارجية في أمريكا (CAP) لمعرفة مدى جودة نتائج التحاليل المقدمة للمرضى.

نتائج

ويتميز مختبر مستشفى راشد بسرعة توفير النتائج لقسم الطوارئ نتيجة استخدام نظام أوتوماتيكي وروبوتيك عالي السرعة في إجراء الفحوص. بالإضافة إلى الكفاءة في تقليل وقت انتظار المرضى في منطقة سحب العينات للمراجعين. ولا شك أن مختبر السل الرئوي للمرضى وفحوص الإقامة والتابع لمستشفى راشد يعتبر المختبر الوحيد والمرجعي في دبي لكشف مرض السل الرئوي وذلك باستخدام فحوص عالية الحساسية والدقة واتباع أفضل الممارسات والمعايير لتشخيص مرض السل.

مناوبات

ويقدم المختبر الخدمات التشخيصية على مدار الساعة خلال 7 أيام في الأسبوع، في ثلاث مناوبات بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والرسمية. تتوافر خدمات مختبر مستشفى راشد للمرضى المقيمين في مستشفى راشد، ومرضى العيادات الخارجية للمستشفيات التابعة لهيئة الصحة في دبي للفحوص الخاصة، ومرضى العيادات الخارجية لمستشفى راشد، مرضى المستشفيات الأخرى في الدولة من منطلق التعاون مع القطاع الخاص، وتدريب طلبة الكليات والجامعات العلمية في الدولة.

استشارات

ويعتبر مختبر مستشفى راشد المرجع الوحيد للقطاع الخاص (المستشفيات) للاستشارات التشخيصية للحالات المرضية السرطانية. بالإضافة إلى التعاون مع مختبرات مرجعية داخل الدولة وخارجها لتوفير التحاليل التخصيصية التي تعذر توفرها في مستشفيات الهيئة. كما توفر وحدة تشخيص أعراض السل في مستشفى راشد الخدمات المخبرية المركزية للبكتيريا وأنواع الليجيونيلا لجميع المستشفيات والعيادات التابعة لهيئة الصحة بدبي، إضافة إلى عيادة الشرطة والقطاع الخاص ومستشفيات وزارة الصحة عند الطلب.

اختبارات

وخلال عام 2018 قام المختبر بإجراء أكثر من مليوني اختبار (2,077,728)، وتشمل جميع وحدات مختبر راشد على أحدث الأجهزة لضمان جودة نتائج التحاليل. ما انعكس إيجاباً على سرعة عرض نتائج التحاليل للحالات المستعجلة بنسبة أكثر من 95% وفقاً للمعايير الدولية في علم المختبرات. بالإضافة إلى سرعة إبلاغ الطبيب المختص بنتائج الحالات الحرجة بنسبة أكثر من 99%.