مختبرات «صحة دبي».. كفاءة تشخيصية بجودة عالية ومعايير عالمية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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توفر هيئة الصحة بدبي خدمات الفحوصات المخبرية التشخيصية المتكاملة والمتطورة في مختبراتها الطبية وفق أرقى المعايير العالمية، وتستخدم أحدث الأجهزة وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا المتطورة في علم الأمراض التشخيصي وأنظمة المعلومات، وتعد المختبرات أساساً في الخطط العلاجية للمرضى، ويقوم أخصائيون وفنيون بتقديم الفحوصات الدقيقة والحساسة وذات جودة وكفاءة عالية.

وأكد علي رضا الهاشمي، مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة بهيئة الصحة، أن الهيئة قامت بوضع استراتيجية وخطة عمل وعمليات تشغيلية تتواكب مع استراتيجية هيئة الصحة وخطة دبي 2020 لجعل دبي وجهة للسياحة الطبية وفي مصاف أرقى الدول في المجال الصحي.

وأوضح أن إدارة المختبرات تقوم بتوفير خدمات الفحوصات المخبرية التشخيصية المتكاملة والمتطورة دعماً للخدمات الطبية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز فحوصات اللياقة الطبية ومركز دبي للتبرع بالدم ومركز دبي للوراثة بجانب تقديم الاستشارات والنصائح من قبل استشاريي المختبر لمقدمي الرعاية الصحية.

فحوصات

بدوره أوضح الدكتور حسين السمت، مساعد مدير إدارة المختبرات بهيئة الصحة بدبي، أن الفحوصات التي تقدمها المختبرات سواء مختبرات المستشفيات (دبي وراشد ولطيفة وحتا) ومختبرات مراكز الرعاية الأولية ومركز دبي لعلم الوراثة، تتضمن فحوصات علم أمراض الدم وعلم المناعة، وعلم الميكروبات ومكافحة العدوى، وعلم الكيمياء السريرية، وعلم أمراض الأنسجة، وعلم أمراض الخلايا وعلم الوراثة الجزيئية والجينوم.

كما تستخدم المختبرات أحدث الأجهزة وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا المتطورة في علم الأمراض التشخيصي وأنظمة المعلومات، ما يسرع في وقت ظهور النتائج المخبرية والمدعومة بنظام جودة عالي المعايير، للتأكد من صحة النتائج وموثوقيتها.

وأضاف الدكتور السمت: يلتزم أخصائيو المختبرات والفنيون بتقديم فحوصات دقيقة وحساسة وذات جودة وكفاءة عالية، ويقومون بتقديم التفسير التام والمنطقي لنتائج الفحوصات، حيث يدعم هذه الخدمات نخبة من استشاريي علم الأمراض من ذوي الخبرة واختصاصيي المختبرات والفنيين المؤهلين الذين يتلقون التدريب والتعليم الطبي بشكل مستمر، لافتاً إلى أن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها خلال العام الماضي بلغ 26.276.585 فحصاً.

وأوضح أن أجهزة المختبرات في الهيئة ترتبط بنظام إلكتروني متخصص في علم المختبرات، إضافة إلى النظام الإلكتروني المُتبع في الهيئة «سلامة».

علم الأمراض

وأفادت الدكتورة موزة الشرهان رئيس المختبرات في مستشفى دبي، بأن قسم المختبرات الطبية في مستشفى دبي يعد الأكبر والأوسع على صعيد إدارة المختبرات الطبية في الهيئة، ويعمل به عدد كبير من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والفنيين من ذوي الخبرة العالية. كما يحتوي على سبع وحدات (مركزية وغير مركزية) تخصصية تقدم خدمات عالية الجودة لجميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في هيئة الصحة والمؤسسات الصحية في القطاع الخاص وتغطي معظم الاختصاصات التابعة للمختبرات الطبية.

وحدة أمراض الأنسجة

وأوضحت أن وحدة أمراض الأنسجة هي وحدة مركزية في مستشفى دبي تقدم خدمات تشخيصية واستشارية عالية الجودة إلى كل مؤسسات هيئة الصحة الطبية ومراكزها الصحية والمؤسسات الطبية العاملة في القطاع الخاص.

وتوفر الوحدة جميع أنواع الفحوصات النسيجية الروتينية والمستعجلة والطارئة خلال العمليات الجراحية وتحاليل الصبغات النسيجية الخاصة والواسمات الحيوية النسيجية -الكيميائية الخاصة بالسرطان والأمراض المزمنة، كما تقدم خدمات استشارية متخصصة في أمراض الأنسجة.

وحدة أمراض الخلايا

وتابعت: تقدم وحدة أمراض الخلايا خدمات تشخيصية واستشارية عالية الجودة إلى كل مؤسسات الهيئة ومراكزها الصحية والمؤسسات الطبية العاملة في القطاع الخاص. وتوفر الوحدة جميع أنواع الفحوصات الخلوية الروتينية والمستعجلة الخاصة بتحليل مسحات عنق الرحم والمسحات الأخرى الخاصة بأعضاء الجسم الأخرى وتحاليل الواسمات الحيوية النسيجية - الكيميائية الخاصة بالسرطان والأمراض المزمنة، كما تقدم خدمات استشارية متخصصة في أمراض الخلايا.

وحدة علم المناعة

وأضافت أن وحدة المناعة تخدم كل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي، إضافة إلى بعض المستشفيات الخاصة، حيث يقوم المختبر بتقديم أحدث وأدق التحاليل التي تساعد الأطباء في معاينة وتشخيص ومتابعة المرضى في الحالات التالية: الحساسية، وعدم تحمل الطعام، والأمراض المناعية، وبعض التحاليل المناعية الخاصة.

ويشكل المختبر أيضاً موقعاً رائداً في تدريب الأطباء وفنيي المختبرات المقبلين على الحياة المهنية.

وحدة الكيمياء السريرية

وأوضحت الدكتورة الشرهان أن وحدة الكيمياء الحيوية تقدم الفحوصات الأساسية الطارئة والروتينية للمرضى لنزلاء ومرضى العيادات الخارجية في مستشفى دبي ومستشفيات هيئة الصحة بدبي، إضافة إلى عيادات الصحة الأولية والمستشفيات الخاصة. وتوفر الوحدة أيضاً خدمات صحية مركزية للفحوصات الكيميائية الخاصة لجميع مستشفيات وعيادات هيئه الصحة بدبي، وكذلك المستشفيات الخاصة، وتتولى الوحدة مهمة الإدارة والتدريب والإشراف على الفحوصات التي تجري داخل نقاط الرعاية الصحية كالفحوصات والتحاليل التي تنفذ في الأجنحة وغرف المرضى. وتسهم الوحدة أيضاً في تدريب طلبة الكليات التقنية والأطباء المقيمين.

علم الميكروبات

كما يوفر المختبر تشخيص الالتهابات الميكروبيولوجية، إضافة إلى التقرير الخاص بالمضادات الحيوية الفعّالة لعلاج هذه الالتهابات. ويوفر المختبر خدمات مركزية في علم المناعة للطفيليات وذلك لجميع مستشفيات حكومة دبي، إضافة إلى مراكز الصحة الأولية.

ويلعب المختبر أيضاً دوراً مهماً وأساسياً في مراقبة عدوى المستشفيات، وذلك بالتنسيق مع لجنة مكافحة العدوى من خلال فحص المريض والموظفين والعينات البيئية... إلخ.

أمراض الدم

وقالت الدكتورة الشرهان: إن وحدة أمراض الدم وخدمة نقل الدم في مختبرات مستشفى دبي من خدمات عدة تقدم فحوصات روتينية وطارئة للمرضى النزلاء في المستشفى ومرضى الطوارئ والعيادات الخارجية وعيادات الرعاية الصحية الأولية تشمل خدمة أمراض الدم العامة التي تقدم فحوصات صورة الدم الكاملة وفحص نخاع العظم لتشخيص مختلف أنواع اللوكيميا «سرطان الدم» وفشل نخاع العظم وغيرها من الأمراض، كما تقدم خدمة فحص السائل المنوي وبنك الدم الذي يقوم بفحص صنف الدم ومطابقته ويلتزم بتجهيز مختلف أصناف الدم ومكوناتها لجميع المرضى النزلاء ومرضى الطوارئ وخدمة التدفق الخلوي التي تقوم بفحوصات تشخيص ومتابعة أمراض سرطانات الدم والغدد اللمفاوية الحادة والمزمنة وهي فحوصات عالية الدقة وخدمة الترحيل الكهربائي للدم التي تقوم بتشخيص الأنيميا الوراثية مثل التلاسيميا وفقر دم الخلايا المنجلية وغيرها. وخدمة فحوصات تخثر الدم التي تقوم بإجراء فحوصات مهمة لتشخيص الحالات الوراثية والمكتسبة لنزف الدم وتخثر الدم ومدى فعالية عوامل التخثر في الدم.

الخدمات المساندة

وبينت الدكتورة الشرهان أن وحدة خدمات الدعم في قسم المختبرات الطبية بمستشفى دبي تعمل على مدار الساعة لدعم قسم التشخيص في جميع الوحدات في مرحلة ما قبل التحليلية من خلال جمع واستقبال وإعداد عينات الدم وغيرها من سوائل الجسم المختلفة وفقاً لمتطلبات الاختبار التي يحتاجها الأطباء من تخصصات مختلفة.

وحدة الدعم

ويتم في منطقة استقبال مركزية تلقي عينات المرضى النزلاء في المستشفى ومرضى العيادات الخارجية، وفي هذه المنطقة يتم استلام العينات وتتبعها إلكترونياً، ويتم توزيعها على الوحدات المعنية من خلال مراسلين مدربين جيداً.

مختبر قسم الحوادث

ويوفر قسم الدعم خدمات تشخيصية على مدار 24 ساعة لدعم متطلبات قسم الحوادث عن طريق إصدار التقارير العاجلة ونتائج التحاليل في أسرع وقت باستخدام أحدث التقنيات من خلال مهنيين ذوي كفاءة عالية.

خدمات سحب الدم

وتوفر وحدة الدعم خدمات سحب الدم للمرضى النزلاء ومرضى الحوادث على مدار الساعة بواسطة فنيين أكْفاء، كما توفر هذه الخدمة لمرضى العيادات الخارجية التخصصية في المستشفى.

وإضافة لإجراء الفحوصات الروتينية فإن مختبر مستشفى دبي يقوم باستخدام آخر ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا لتشخيص الأورام والخلايا السرطانية وإجراء فحوصات المناعة والروماتيزم والحساسية.

وسوف يقدم الدعم الكامل لتقديم جميع الفحوصات التشخيصية لمركز التميز للأورام الذي بدأت هيئة الصحة في إنشائه استجابة لمتطلبات المجتمع في إنشاء مركز متخصص ومتكامل للأورام.

تقنيات حديثة

بدورها، أوضحت الدكتورة زلفى الديسي، رئيس قسم المختبرات، أن مختبر مستشفى لطيفة يوفر خدمات مخبرية تشخيصية بكفاءة عالية وتقنيات حديثة وفقاً للمعايير الدولية على مدار الساعة لتسهيل تقديم الرعاية الأفضل للمرضى والمتعاملين، لافتة إلى أن مختبر مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، إضافة لإجراءات فحوصات الحمل والولادة، فإنه يتميز بإنجاز فحوصات عالية الحساسية والدقة لكشف الفيروسات وفحوصات المناعة بعد الإصابة بالفيروسات ومتابعة علاجها، إضافة إلى فحوصات الأمراض الوبائية.

وأضافت: تقدم الخدمات أربع وحدات رئيسية، هي وحدة علم الميكروبات ومكافحة العدوى، ووحدة علم أمراض الدم وخدمات نقل الدم، ووحدة الكيمياء السريرية، ووحدة الخدمات المساندة، إضافة إلى تدريب الطلاب من جامعة الشارقة وكلية التقنية العليا والمشاركة في البرامج التعليمية والتثقيفية في الهيئة وخارجها من خلال المشاركة في المؤتمرات المحلية والعالمية.

مكافحة العدوى

وقالت الدكتورة الديسي: إن وحدة علم الميكروبات تقوم بتقديم خدمات عالية الجودة للمرضى والعاملين في القطاع الصحي في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال في هيئة الصحة بدبي من خلال مختبراتها الرئيسية الثلاثة: مختبر علم الميكروبات العام، ومختبر الفيروسات، ومختبر مكافحة العدوى.

ويقوم مختبر علم الميكروبات العام بفحص مختلف العينات لتشخيص البكتيريا المسببة للأمراض بمختلف أنواعها وتحديد أنواع مقاومتها للمضادات الحيوية ومن ثم تحديد المضادات الحيوية المناسبة لكل نوع.

ويقوم مختبر الفيروسات بالكشف عن أنواع الفيروسات المسببة للأمراض الفيروسية من مختلف العينات من خلال أساليب تشخيص دقيقة ومتطورة، وتعد الخدمات التي يقدمها هذا المختبر متميزة خاصة أنه المختبر المركزي بالنسبة لهذا النوع من الفحوصات، ويقوم بتوفير هذه الخدمات للمرضى في جميع مستشفيات هيئة الصحة بدبي، إضافة لمرضى مستشفيات القطاع الصحي الخاص في دبي، كما يقوم مختبر مكافحة العدوى بخدمات متابعة ومراقبة حالات العدوى المرتبطة بالقطاع الصحي من خلال جمع وفحص عينات من المرضى ومن العاملين في القطاع الصحي، إضافة إلى فحص عينات من أماكن أو أدوات محددة عند الحاجة.

وحدة علم أمراض الدم

وأشارت إلى أن الوحدة تقدم خدمات ذات جودة عالية في مجال المختبرات التشخيصية في أمراض ونقل الدم، بكفاءة وفعالية لتلبية احتياجات المرضى.

ويقدم مختبر وحدة أمراض الدم تعداد خلايا الدم الكامل والتفاضلي، ودراسة ومراجعة أفلام الدم غير الطبيعية ومعدل ترسب الدم، وتعداد الصفائح الدموية، واختبار الملاريا وتصنيف نوع طفيل الملاريا، كما يقدم القسم تحليل السائل المنوي لدراسة وتقدير بعض الخصائص للمني وتعداد الحيوانات المنوية، ومعدل التجلط لتحليل أوقات التجلط وعوامل تخثر الدم، وفحص لعوامل اعتلال الهيموفيليا، وفحص نقص فوسفات الغلوكوز -6 (G6PD Assay) المسبب لتكسر الدم الفولي، وهو مرض شائع وله دور مهم في عملية أيض الخلايا الحمراء، حيث يؤدي نقص الإنزيم إلى فقر الدم الانحلالي، وفحص خزعات نخاع العظم والتدفق الخلوي.

وأوضحت أن خدمات نقل الدم في الوحدة تشمل فحوصات نقل الدم الروتينية والخاصة لتلبية احتياجات المرضى المقيمين في المستشفى وكذلك مرضى العيادات الخارجية ومركز الثلاسيميا وتتلخص في فحص الزمرة الدمويَّة وتحديد أنواع فَصائل الدم، وتحديد الأجسام المضادة، واختبار التوافق لنقل الدم وكذلك التحقق من حالات التفاعل لنقل الدم، وتحاليل دم الحبل السري للتحقق من مرض تحلل الدم لحديثي الولادة، وغيرها من التحاليل الاختصاصية في هذا المجال.

وأضافت أن القسم يتلقى وحدات الدم المتبرع بها ومنتجات الدم التي تم اختبارها بشكل كامل في مركز دبي للتبرع بالدم وفحص مدى تطابقها مع دم المرضى ومن ثم صرف هذه الوحدات لمرضى الثلاسيميا والمرضى المقيمين في المستشفى وبعض المستشفيات الخاصة.

وحدة الكيمياء السريرية

وقالت إن وحدة الكيمياء السريرية تقدم خدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للكيمياء السريرية، بما في ذلك الكيمياء الروتينية والكيمياء المتخصصة والأدوية العلاجية، إضافة إلى الإشراف على برنامج الرعاية قرب المريض POCT في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال.

وتشمل الخدمات المقدمة مختبر العناية المركزة لحديثي الولادة NICU خدمات ذات جودة ممتازة من خلال جمع وتحليل عينات الدم لحديثي الولادة والأطفال الرضع، كمرضى داخليين ومرضى خارجيين، وإجراء الاختبارات الروتينية والخاصة على العينات البيولوجية مثل الدم والبول وسوائل الجسم (مثل سائل النخاع الشوكي والعرق) للمرضى الداخليين والخارجيين والعينات الواردة من مستشفيات هيئة الصحة الأخرى والعيادات الخارجية وكذلك من بعض مختبرات المستشفيات الخاصة، كما نقوم بالتحاليل الروتينية مثل وظائف الكبد، ووظائف الكلى، والأملاح، والدهون، وحمض اليوريك، وحمض اللاكتيك، وعلامات الالتهاب وتشخيص فقر الدم (الحديد وتخزين الحديد) وفحوصات علامات القلب مثل التروبونين، وتشخيص ومراقبة السكري مثل الجلوكوز والسكر التراكمي والفركتوز أمين ومتابعة نسبة الأدوية والعقاقير بالدم مثل جنتاميسين، أميكاسين، وأدوية الصرع والتشنجات والأمليز وهرمون الحمل والإزمولية Osmolality.

كما توجد لدينا بعض التحاليل المركزية مثل: حمض الفوليك في مصل الدم وكريات الدم الحمراء، وفيتامين ب الثاني عشر، والفركتوز أمين، وأحماض الصفراء.

خدمات مساندة

توفر هذه الوحدة خدمات سحب الدم على مدار 24 ساعة للمرضى الداخليين والمرضى الخارجيين ومرضى الطوارئ في مستشفى لطيفة ومركزي الثلاسيميا والسكري بدبي باستخدام نظم حديثة لضمان مطابقة العينات، وتعريفها واستلامها إلكترونياً بجانب المريض Clinical Collect)) ومن ثم توزيعها على وحدات/أقسام المختبر المعنية لإجراء الفحوصات المطلوبة.