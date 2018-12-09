ضوابط مزاولة مهنة الصيدلة تسهم في ترشيد تناول المضادات الحيوية

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس لجنة التراخيص الصيدلانية أن الوزارة وبناء على التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن ترشيد استخدام المضادات الحيوية أصدرت التعميم رقم (394) لعام 2015 بهذا الخصوص، والموجه إلى مديري المكاتب العلمية وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي العام والخاص ومديري الصيدليات والصيادلة، بقصد التنبيه والتحذير من صرف المضادات الحيوية إلا بموجب وصفة طبية، وذلك وفقاً للضوابط وأصول ومبادئ مزاولة مهنة الصيدلة.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري: إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية الرسمية في الدولة تقوم بشكل دائم بالتفتيش والتدقيق على الصيدليات، للتأكد من التزامها بالبنود الخاصة بهذا التعميم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصيدليات المخالفة.

معايير

وأوضح الدكتور الأميري أن إجراءات الإغلاق ذات صيغة انضباطية لتطبيق معايير الامتثال للوائح وليست عقابية، مشيراً إلى أن العقوبة تبدأ بإغلاق الصيدلية شهراً وبحد أقصى ستة أشهر.

ولفت إلى حرص الوزارة على ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وتجنب المخاطر المترتبة عن سوء استعمالها، وخاصة القدرة المتزايدة للجراثيم على مقاومتها ما يؤدي إلى فقدان فعاليتها.